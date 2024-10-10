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Допомагали ухилитися від мобілізації військовозобовʼязаним: у Києві та Херсоні затримали адвокатів і посадовців ТЦК

Дар'я Куркіна
10 жовтня, 2024 четвер
18:28
Кримінал

У Києві та Херсоні СБУ й Нацполіція затримали шістьох адвокатів та посадовців ТЦК і центру надання адміністративних послуг: вони допомагали військовозобовʼязаним уникнути призову шляхом видачі фіктивних медичних висновків

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначено, що підозрювані створювали своїм клієнтам "бронь" чи знімали з військового обліку на підставі "медвисновків" за cуму, розміром від $7 тис. до $12 тис.

У Києві було затримано двох адвокатів, які організовували військовозобовʼязаним формальне проходження ВЛК, а також надавали "документи" в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки.

Відомо, що для таких дій фігуранти використовували особисті звʼязки у ВЛК і київських військкоматах.

"Потім вони скеровували документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації", - розповідають у СБУ.

Одного адвоката правоохоронці затримали під час отримання ним грошей від ухилянта, а його спільника затримали в Черкаській області.

Водночас у Херсоні також викрили трьох посадовців ТЦК та спільницю – працівницю місцевого центру надання адмінпослуг. Остання працювала з військовозобовʼязаними.

Зокрема, задокументовано оновлення жінкою даних чоловіків призовного віку та її пропозиції уникнути мобілізації.

Підозрювана потім передавала персональну інформацію клієнтів іншим фігурантам з ТЦК: там вони знімали чоловіків із військового обліку "за станом здоровʼя".

"Наразі двом затриманим з Києва повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб). Дії фігурантів з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - резюмують у СБУ.

Фігуранти наразі перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

  • 4 жовтня стало відомо, що СБУ нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке підробляло довідки про непридатність до військової служби. Загалом фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 40 млн грн.
Теги:
Україна
СБУ
Херсон
мобілізація
Війна з Росією
новини Києва
ТЦК
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