Курував фільтраційний табір у Запорізькій області: поліція оголосила підозру працівнику ФСБ

Про це повідомляє Національна поліція.

Слідчі Нацполіції встановили особу куратора фільтраційного табору в будівлі Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції. Люди, які змогли врятуватись, наразі надають українським поліцейським показання, кажуть у поліції.

Що стосується підозрюваного, ним виявився 28-річний працівник російського ФСБ, який здійснював організацію незаконного затримання громадян з активною українською позицією, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

Йому оголошено про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального Кодексу України), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Фото: Національна поліція

Нині триває досудове розслідування зі встановлення співучасників його злочинів у Кам’янсько-Дніпровському відділенні поліції.

Слідчі встановили систему ФСБ, за якою діють фільтраційні заходи

Система фільтраційних заходів “спрямована на ідентифікацію та моральний злам українців та подальше знищення української нації”, - зазначають правоохоронці.

Для цього створені стаціонарні блокпости, піші та мобільні патрульні групи, пункти допитів, фільтраційні табори, катівні та місця несвободи. Всього слідчими Нацполіції встановлено 67 місць несвободи для українців, 42 з яких знаходяться на території рф.

“На першому етапі задіяні стаціонарні блокпости та патрульні групи, яким активно допомагають місцеві зрадники та колаборанти. Громадян затримують та ідентифіковують: тих, кого визнали лояльними до окупантів, обліковують та видають паспорти рф. Інших відвозять до катівень, де здійснюють над ними фізичне та сексуальне насильство, катують електричним струмом, здійснюють моральний тиск та інше”, - йдеться у повідомленні.

У разі, якщо затримані змінюють свою позицію на користь окупаційної влади - їх відпускають. Деяким видають довідки, що вони пройшли фільтрацію або "дактилоскоповані". Як правило, більшість з них покидає тимчасово окуповану територію України та втікає на неокуповану або за кордон.

Українців, які пройшли тортури та не змінили своїх поглядів, вивозять до місць несвободи на тимчасово окупованих територіях або до Росії.

“Деяким в’язням висовують необґрунтовані обвинувачення та призначають терміни покарання. Їх звинувачують в екстремізмі або причетності до терористичних організацій. Надалі вони мігрують по різних колоніях. В кожному місці несвободи до них постійно застосовують тортури та моральні знущання, вони перебувають в нелюдських умовах утримання. Деякі вмирають від катувань”, - повідомляють у Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.