Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Намагався влаштуватися до Нацполіції, щоб збирати для ФСБ дані про "Гвардію наступу" та підрозділи ЗСУ: жителя Київщини підозрюють у держзраді

Намагався влаштуватися до Нацполіції, щоб збирати для ФСБ дані про "Гвардію наступу" та підрозділи ЗСУ: жителя Київщини підозрюють у держзраді

25 березня, 2024 понедiлок
11:44
Кримінал

Служба безпеки України затримала і оголосила підозру мешканцю Київської області, який намагався влаштуватися до поліції, щоб шпигувати за "Гвардією наступу" й підрозділами ЗСУ для передачі даних російській спецслужбі

Про це інформує пресцентр СБУ.
 
Зазначається, що за вказівкою окупантів фігурант намагався влаштуватися до Національної поліції. У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України.
 
Крім того, за даними СБУ, чоловік сподівався отримати більше "можливостей" для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ. Розвідінформація була потрібна рашистам для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій.
 
За даними слідства, щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання, ФСБ дала йому так зване тестове завдання. Зокрема, окупанти доручили своєму поплічнику розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів.
 
Разом з цим він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ. Щоб зробите це, зрадник таємно використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.
 
Співробітники СБУ затримали чоловіка у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.
 
За даними слідства, затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Зазначається, що для виконання ворожих вказівок зрадник об’їжджав місцевість, де фіксував координати потрібних росіянам об’єктів, а потім передавав геолокації куратору з ФСБ.
 
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
СБУ
Київщина
ФСБ
Війна з Росією
державна зрада
Читайте також:
фейк
24 березня, 2024 неділя
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
Папа Франциск
24 березня, 2024 неділя
Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю
Обстріл Києва 25.03.2024
25 березня, 2024 понедiлок
У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги: є постраждалі та руйнування
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.89
    Купівля 38.89
    Продаж 39.4
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 березня
12:18
Оновлено
Обстріл Києва 25.03.2024
У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги: є постраждалі та руйнування
12:16
імпорт електроенергії
Україна запланувала значний імпорт електроенергії з 5 країн: ситуація в енергосистемі станом на 25 березня
12:04
На фото: Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі перепросила Кейт Міддлтон за те, що висміювала її 
12:01
OPINION
Олексій Панич
Росія як "сліпа пляма" 
11:41
Дмитро Табачник
Мін'юст просить суд конфіскувати майно ексміністра Табачника, заочно засудженого до 15 років тюрми
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україну охопило ухиляння від призову, а Польща вимагає пояснень від Росії за порушення повітряного простору. Акценти світових ЗМІ 25 березня
11:29
Ракета
Над Києвом вранці 25 березня знищили дві балістичні ракети РФ
11:23
НАТО
Президенти Латвії та Естонії закликали колег по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу
11:05
Курган Дід у Маріуполі
Окупанти в Маріуполі знищують унікальну історичну пам'ятку - курган Дід, - Андрющенко
11:01
Ексклюзив
Наслідки атаки РФ
Поновлення Дніпрогес до проєктного стану потребує років, - гендиректор Укргідроенерго Сирота
10:58
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 березня: скільки коштують долар та євро
10:54
Мобілізація, повістки
Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР продовжив розгляд поправок, на порядку денному – бронювання
10:43
Фуміо Кісіда
У КНДР заявили, що прем'єр Японії Кішіда запропонував зустрітися з Кім Чен Ином уперше за 20 років
10:32
Додаток "Дія"
Українці зможуть через Дію подати заяви в Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією
10:20
На фото: Олівія Колман
Зірка "Корони" Олівія Колман заявила, що заробляла б значно більше, якби була чоловіком
10:00
Служба безпеки України
25 березня - День Служби безпеки України та Благовіщення
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Російські НПЗ – законна ціль атаки українських дронів
09:59
Огляд
Макс Ферстаппен
Кінець переможної серії Ферстаппена, останній шанс Вайлдера та найшвидший гол в історії футболу. Головні новини світового спорту за тиждень
09:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Під час останніх повітряних ударів ворог використав ракети, які були нещодавно виготовлені: Згурець про поновлення ракетних атак РФ
09:46
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі
Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
09:30
Кирило Буданов
Буданов: Росіяни мають розробки морських дронів, але вдало застосували їх лише раз
09:20
Кейт Міддлтон
Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, щоб дестабілізувати Британію, - The Telegraph
09:09
Оновлено
шахед
РФ атакувала південь України: на Миколаївщині 11 постраждалих, в Одесі - екстрені відключення світла
09:08
Ексклюзив
ЗСУ, військові
Ворог трохи притих - готується до наступу, або економить БК: боєць ЗСУ Ієвлєв про Горлівський напрямок
08:46
Південнокитайське море
Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент з обстрілом філіппінського судна
08:37
метро Харків
У Харкові попри блекаут запустили метро
08:33
Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі
Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі: ГУР розповіло деталі пошкоджень судна
08:22
США Японія
США планують посилити функції свого командного штабу в Японії на тлі загроз в регіоні, - ЗМІ
08:18
Генерал-майор Віктор Ніколюк
Глава командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду і планує очолити один із напрямків фронту
08:04
OPINION
Ігор Луценко
ІДІЛ — другий після Пригожина "чорний лебідь" Путіну
07:54
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Атака РФ по Кривому Рогу 12 березня: кількість загиблих зросла до шести
07:50
Інфографіка
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони за добу ліквідували 11 танків, 22 артсистеми та 640 окупантів, - Генштаб
07:44
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський: Знищення енергооб’єктів в Україні загрожує гуманітарною катастрофою
07:42
Учені попередили про серйозні порушення магнітного поля Землі: які наслідки можуть бути
07:04
Ріші Сунак
Британія готує план щодо оборонного потенціалу: він передбачає кошти на ядерну енергетику
06:42
У Ізраїлі заявили, що більше не пропускатимуть конвої з допомогою для Гази від Палестинського агентства ООН
06:35
Александер де Кроо
ЄС має відмовитися від ядерного палива з Росії, - прем'єр Бельгії
06:27
дрон, БПЛА
У Ростовській області сталась пожежа на електростанції: міноборони пише про атаку дронів на регіон
06:22
Майк Джонсон
"Після Великодня": у палаті представників США назвали новий термін можливого голосування за пакет допомоги Україні
05:54
В Укренерго назвали терміни можливого покращення ситуації в Харкові
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV