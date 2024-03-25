Намагався влаштуватися до Нацполіції, щоб збирати для ФСБ дані про "Гвардію наступу" та підрозділи ЗСУ: жителя Київщини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.



Зазначається, що за вказівкою окупантів фігурант намагався влаштуватися до Національної поліції. У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України.



Крім того, за даними СБУ, чоловік сподівався отримати більше "можливостей" для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ. Розвідінформація була потрібна рашистам для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій.



За даними слідства, щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання, ФСБ дала йому так зване тестове завдання. Зокрема, окупанти доручили своєму поплічнику розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів.



Разом з цим він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ. Щоб зробите це, зрадник таємно використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.



Співробітники СБУ затримали чоловіка у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.



За даними слідства, затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Зазначається, що для виконання ворожих вказівок зрадник об’їжджав місцевість, де фіксував координати потрібних росіянам об’єктів, а потім передавав геолокації куратору з ФСБ.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.