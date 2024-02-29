Після звільнення Херсонщини втекли до інших міст: СБУ викрила двох організаторок псевдореферендуму
Служба безпеки України викрила двох організаторок незаконного референдуму РФ на Херсонщині, які після звільнення частини регіону, втекли до інших міст
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Одну із них затримали у Києві, де вона "залягла на дно" у столичному хостелі.
Інша - оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини.
Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного "виборчкому".
Фото: Служба безпеки УкраїниУ лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" території до складу Росії. Їх супроводжували озброєні рашисти.
У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, які виступали проти псевдореферендуму, ув’язненням та конфіскацією майна.
За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову "винагороду" та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.
- 10 листопада стало відомо, що Служба безпеки затримала двох мешканок Херсонщини, яких підозрюють в участі у незаконний російських референдумах на території регіону.
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