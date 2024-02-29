Після звільнення Херсонщини втекли до інших міст: СБУ викрила двох організаторок псевдореферендуму

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Одну із них затримали у Києві, де вона "залягла на дно" у столичному хостелі.

Інша - оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини.

Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного "виборчкому".

Фото: Служба безпеки України

У лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" території до складу Росії. Їх супроводжували озброєні рашисти.

У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, які виступали проти псевдореферендуму, ув’язненням та конфіскацією майна.

За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову "винагороду" та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.