Повернувся з "СВО" й задушив дитину: у Ростовській області РФ окупант зізнався у вбивстві учениці 2-го класу

Про це повідомляє місцеве видання 161.ru.

Інцидент стався 17 травня в станиці Ольгинській Аксайського району Ростовської області.

За інформацією видання, надвечір дівчинка пішла до магазину і не повернулася, а через кілька годин її тіло знайшли в лісосмузі. До пошуків долучились спецслужбовці та близько 300 односельчан.

Слідчий комітет Росії повідомив, що у ніч на 18 травня Руслан Шингирей дав свідчення, й вже 19 травня його було заарештовано Аксайським районним судом на два місяці за убивство неповнолітньої дитини. Того ж дня дівчинку поховали.

За словами знайомих затриманого, той працював на контрактній службі, а у 2022 році "опинився на передовій" в Україні.

Одна із сусідок повідомила про випадок, коли чоловік деякий час вважався зниклим безвісти. Його знайомі думали, що чоловік загинув, або ж його узяли в полон. Однак через три місяці Руслан Шингирей знайшовся.

За його словами, він розірвав контракт та повернувся жити до батьків. Натомість інші сусіди стверджують, що він просто втік.

Водночас більшість близьких до Руслана людей схарактеризувала його як "тихого", "нейтрального" та "ненадійного", стверджуючи, що хлопець виріс у неблагополучній родині, де батьки надмірно зловживали алкоголем.