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Пропонували військовому керівництву міста $100 тис. хабаря: СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради

26 березня, 2024 вiвторок
20:24
Кримінал СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста $100 тис. хабаря

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили двох депутатів Сумської облради, які пропонували хабар керівництву військової адміністрації міста

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За $100 тис. фігуранти хотіли "пролобіювати" об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника.

У такий спосіб депутати планували встановити "контроль" за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови.

Фото: Служба безпеки України


Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні "відсотки" від обсягу держфінансування для нової лікарні.

Правоохоронці затримали обох депутатів облради "на гарячому", під час передачі ними першої частини хабаря у розмірі $50 тис. 

Фото: Служба безпеки України


Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 19 лютого Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата.
Теги:
Україна
СБУ
Суми
Сумщина
НАБУ
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