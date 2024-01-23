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СБУ оголосила підозру блогерці з РФ, яка закликала зруйнувати Україну "під нуль"

23 січня, 2024 вiвторок
15:46
Кримінал Ельвіна Боровкова

СБУ оголосила підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка публічно закликала до геноциду українців і повного знищення цивільної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Так, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну "під нуль".

У СБУ зауважили, що відео блогерки використовували провідні кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду). Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини", - резюмували у спецслужбі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Україна
СБУ
Війна з Росією
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