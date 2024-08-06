СБУ оголосила підозру російському спецпризначенцю, який намагався вбити 50-річного цивільного на Київщині

Про це повідомила СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ 24-річний військовий 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.

Тоді фігуранта залучили до "зачисток" для виявлення учасників руху опору.

Тамрян разом з іншими російськими військовими у березні 2022 року на території Козаровичів обʼїжджав помешкання місцевих та під час одного з "рейдів" увірвався на подвірʼя 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата.

Потім окупанти, Тамрян і 4 росіяни, почали бити українця ногами.

"У такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка "зізнання" у співпраці із Силами оборони. Але зловмиснику цього не вдалося. Потім окупанти залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а фігурант пригрозив йому, що зараз повернеться і вб’є чоловіка", - розповіли в СБУ.

Відповідно до слідства, потерпілий зміг сховатися й таким чином уникнув фізичної розправи. Військові РФ зламали чоловікові ребра, пошкодили грудну клітку, поперек, ноги та розбили голову.

"Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.