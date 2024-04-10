СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який допомагав росіянам фіксувати позиції ЗСУ на Донеччині

Про це повідомляє СБУ.

"Перш ніж затримати депутата СБУ, поетапно задокументувала його злочинну діяльність. Установлено, що він входив до мережі інформаторів ФСБ, яку українська спецслужба викрила ще в березні 2023 року. Тоді ж було затримано 4 його спільників", - акцентовано в повідомленні.

Відповідно до слідства, депутат ОПЗЖ возив агента ФСБ на своєму автомобілі, аби той приховано фіксував локації оборонних позицій українських Збройних Сил, зокрема укріпрайонів, блокпостів, а також місць ймовірного зберігання боєприпасів.

Водночас співробітники ворожої спецслужби на Донеччині прагнули відслідкувати рух військових ешелонів та локації залізничних станцій, на яких українські захисники розвантажують озброєння.

"Крім того, після російських авіаударів зловмисники збирали інформацію про наслідки ворожих "прильотів", - додають у повідомленні.

У Службі безпеки зазначають, за її інформацією, російські загарбники завдяки таким розвідданим планували виявити слабкі місця в обороні Дружківки.

Фото: СБУ

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили депутату міськради про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ)", - резюмують у СБУ.

Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.