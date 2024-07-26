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Головна Кримінал Стежив за блогером, який критикував Фаріон: "Схеми" дослідили соцмережі підозрюваного у вбивстві мовознавиці

Стежив за блогером, який критикував Фаріон: "Схеми" дослідили соцмережі підозрюваного у вбивстві мовознавиці

Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
08:40
Кримінал

Підозрюваний у вбивстві екснардепки від ВО "Свобода", мовознавиці Ірини Фаріон був підписаний на низку ультраправих спільнот, зокрема на блогера, який критикував професорку

Зміст

Про це повідомляють журналісти "Схем".

Зазначається, що 18-річний підозрюваний був підписаний на публічну сторінку "Против системы", власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко - блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

"У відео, опублікованому 14 липня, за пʼять днів до вбивства Ірини Фаріон, Бондаренко неодноразово критикував мовознавицю. Зокрема, блогер скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови", - йдеться у повідомленні.

У цьому відео блогер Бондаренко заявив, що не любить українську мову від початку повномасштабного вторгнення РФ, адже її "навʼязують". Водночас він згадував Фаріон, яка критикувала використання російської мови в українському суспільстві.

Журналісти встановили, що підозрюваний також підписаний й на сторінки в соціальних мережах, які належать рухам російських неонацистів та націоналістів.

"Наприклад, у "Вконтакте" хлопець стежив за сторінкою вже померлого Максима Марцинкевича з позивним "Тесак", засновника російського ультранаціоналістичного руху "Реструкт", - встановили журналісти.

За їх даними, у телеграмі хлопець стежив і коментував дописи у групах неонацистських поглядів із промовистими назвами: "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", White Powder.

У праворадикальній та неонацистській телеграм-спільноті White Powder хлопець зокрема писав: "Я сам українець, який трохи більше ніж через пів року зможе піти воювати (мені немає 18 років), і дуже б хотілося від NS (неонацистська організація NS/WP National Socialism/White Power - ред.), що воює, почути, чому ця війна є війною за нашу ідею, а не за інтереси ЗОГ (антисемітська теорія змови ZOG - ред.)".

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука. 

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя.  Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.

У понеділок, 22 липня, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали Ірину Фаріон. Віддати їй останню шану зібралися тисячі людей.

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець.

Теги:
Суспільство
Львів
Дніпро
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