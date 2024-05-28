Це може стати шансом на очищення НАБУ, - юристка Щербан про обшуки в детектива Бюро й ексголови Броварської РДА

Таку думку вона розповіла в етері Еспресо.

Щербан нагадала, що публічно відомо про обшуки вдома у детектива НАБУ Валерія Полюги та в колишнього очільника Броварської РДА, бізнесмена та друга, в минулому заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка - Георгія Біркадзе. У медіа з'являлася інформація, що справа стосується програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво": "Нібито це відбувалися на користь одного з фігурантів цієї справи, зокрема пана Голіка (Юрій Голик був консультантом "великого будівництва", - ред.). Він відомий у ЗМІ та власне вже серед журналістів, які глибоко розслідували цю тему, як людина, яка була неоголошеним куратором якихось схем і грошових потоків пов'язаних з "великим будівництвом". Тому дійсно, тут є дуже багато питань".

У фахівчині сформувалося враження, що НАБУ обурило те, що до обшуків долучили представників іншого правоохоронного органу, а саме Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"У цьому також, я хочу сказати, може бути певна логіка, хоча тому, що САП сказало, що потрібні були додаткові ресурси, яких у НАБУ не було. Моніторячи системну роботу НАБУ я також знаю, якщо говорити про управління внутрішнього контролю, яке має розслідувати працівників Бюро, то там дійсно невеликі ресурси, там саме детективів, які безпосередньо повинні розслідувати справи й здійснювати досудові розслідування - усього троє. Тому очевидно, для обшуків могло бути мало ресурсу, але тут питання полягає теж в тому, що до цього може бути причетний Углава, перший заступник директора", - наголосила юристка.

Щербан розповіла, якщо Гізо Углава дійсно причетний до справи, то й не дивно, що у САП могли бути сумніви щодо об'єктивності та неупередженості проведених обшуків, тому й долучили прокуратуру.

"Поки що деталей невідомо, проте, я впевнена, що ця ситуація, якщо дійсно виявляться факти витоків і буде підтверджено з якого боку вони власне були; якщо це дійсно перший заступник, то це, звісно, величезна проблема, яка означатиме, що ця особа повинна бути не просто усунена від виконання повноважень, як відбулося зараз, це повинно бути негайне звільнення і подальше об'єктивне розслідування цієї справи. Тому що Углава - це людина, яка за останньою реорганізацією Бюро фактично керує усіма детективами, вказує хто має і що розслідувати з детективів, які пріоритети, знає про всі слідчі дії, про плани НАБУ. Це фактично серйозна пляма на НАБУ і те, як НАБУ зараз впорається з цією ситуацією, чи зможе бороти та виявляти власних, можна так сказати, кротів всередині, стане індикатором того чи спроможне Бюро далі бути", - пояснила заступниця виконавчого директора, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції.

Фахівчиня додала, що у суспільстві багато хто вважав НАБУ одним з найкращих правоохоронних органів, яке вело свої справи до кінця й скеровувало їх до суду: "Але знову ж таки, ця ситуація може стати зараз або шансом для очищення НАБУ і недопущення таких ситуацій в майбутньому, або може перетворитися в те, що затягне Бюро в болото до інших правоохоронних органів, з якого буде дуже важко надалі виплутуватись".

Про який витік інформації може йтися: подробиці

22 травня "Українська правда" повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи – ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Згодом САП офіційно повідомила, що здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

"Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ. Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів", – йшлося в повідомленні САП.

У САП додали, що залучили до обшуків представників Нацполіції "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", – наголосили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Того самого дня у НАБУ відповіли, що на підставі повідомлення за відповідною резолюцією директора управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

"З початку реєстрації в ЄРДР майже всі слідчі дії проводилися безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції. Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування", – заявили в НАБУ.

У НАБУ додали, що їхнє відомство "завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування" й чекає від своїх основних партнерів "такого ж підходу".

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника. Першим заступником директора НАБУ є Гізо Углава.