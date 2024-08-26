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У Харкові затримали водія: підозрюють у шпигунстві за бойовими позиціями Patriot для росіян

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
13:21
Кримінал

СБУ затримала у Харкові російського інформатора, який намагався виявити локації зенітно-ракетних комплексів Patriot та передати їх ворогу

Зміст

Про це повідомила Служба безпеки України.

Відповідно до слідства, фігурантом виявився харківський водій однієї з мереж продуктових магазинів області.

Він виконував завдання ФСБ: обʼїжджав місто під виглядом вантажних перевезень і фіксував місця дислокацій ЗСУ.

"Насамперед він намагався виявити та передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір прифронтового міста. Також фігурант полював на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони", - розповідає Служба безпеки.

Потім водій зазначав потенційні цілі для РФ на гугл-картах, детально описував та надсилав через месенджер російському куратору.

Зазначено, що загарбники в разі отримання інформації планували завдати повітряного удару по обʼєктах із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

Після затримання чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

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Теги:
Україна
Харків
СБУ
ППО
ЗСУ
ФСБ
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
ракетний удар
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