У Харкові затримали водія: підозрюють у шпигунстві за бойовими позиціями Patriot для росіян

Про це повідомила Служба безпеки України.

Відповідно до слідства, фігурантом виявився харківський водій однієї з мереж продуктових магазинів області.

Він виконував завдання ФСБ: обʼїжджав місто під виглядом вантажних перевезень і фіксував місця дислокацій ЗСУ.

"Насамперед він намагався виявити та передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір прифронтового міста. Також фігурант полював на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони", - розповідає Служба безпеки.

Потім водій зазначав потенційні цілі для РФ на гугл-картах, детально описував та надсилав через месенджер російському куратору.

Зазначено, що загарбники в разі отримання інформації планували завдати повітряного удару по обʼєктах із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

Після затримання чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ