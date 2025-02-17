У Києві затримали експосадовицю, яка допомогла окупантам депортувати шістьох українських дітей
Cлужба безпеки затримала ексвикладачку херсонського професійного училища, яка співпрацювала з РФ і допомогла депортувати шістьох дітей з тимчасово окупованих територій
Про це інформує СБУ.
Зазначено, що фігурантка під час окупації пішла на співпрацю з росіянами - ворог призначив її "заступником директора" окупаційної установи і доручив організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.
Для здійснення депортації дітей виселили з відомчого гуртожитку училища та перевезли на лівобережжя Херсонської області: потім звідти їх автобусом відправили в Крим.
"Увесь маршрут українських дітей до місця призначення "супроводжували" представники окупаційної адміністрації РФ, які чинили постійний психологічний тиск. У Криму дітей "закрили" в одному з місцевих таборів. Там їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань РФ", - розповіли в СБУ.
Правоохоронці затримали фігурантку за місцем її проживання та оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Жінка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 12 років за ґратами.
Водночас підозру у воєнному злочині заочно повідомили колишньому окупаційному "директору" херсонського профучилища та його підлеглому "вихователю", які переховуються на ТОТ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що на підконтрольну Україні територію з російської окупації від початку 2024 року вдалося повернути 449 дітей.
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