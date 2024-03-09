У передмісті Києва затримали п'яних чоловіків, що запустили феєрверк на "дні народженні коханої"
У передмісті Києва у суботу, 9 березня, двоє п'яних місцевих чоловіків запустили феєрверк на "дні народженні коханої": їх затримала поліція
Про це інформує поліція Києва.
Вказано, що феєрверк в одному із будинків в Броварах запустили близько 18:40. Правоохоронці з'ясували, що його запустили двоє місцевих чоловіків, які були у нетверезому стані. Вони пояснили свої дії тим, що святкували день народження жінки.
"Ми святкували день народження коханої. Так, запустили салюти. Я був неправий", - сказав один чоловіків.
Інший перепросив у мешканців Броварів, зазначивши, що феєрверки вони запустили випадково.
"Я щиро перепрошую та обіцяю так більше не робити", - додав він.
Чоловіків затримали, їх помістять до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 4 років.
- 6 листопада 2023 року в Україні набув чинності закон про заборону більшості піротехнічних засобів. Документом забороняється продаж і використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.
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