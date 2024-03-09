У передмісті Києва затримали п'яних чоловіків, що запустили феєрверк на "дні народженні коханої"

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що феєрверк в одному із будинків в Броварах запустили близько 18:40. Правоохоронці з'ясували, що його запустили двоє місцевих чоловіків, які були у нетверезому стані. Вони пояснили свої дії тим, що святкували день народження жінки.

"Ми святкували день народження коханої. Так, запустили салюти. Я був неправий", - сказав один чоловіків.

Інший перепросив у мешканців Броварів, зазначивши, що феєрверки вони запустили випадково.

"Я щиро перепрошую та обіцяю так більше не робити", - додав він.

Чоловіків затримали, їх помістять до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 4 років.