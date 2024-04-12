У В’єтнамі магната нерухомості засудили до смертної кари за найбільше в історії країни фінансове шахрайство на суму $12,46 млрд

Про це повідомляє CNN.

Лан, голову розробницької компанії Van Thinh Phat Holdings Group, було визнано винною в розтраті, хабарництві та порушенні банківських правил.

Родичі засудженої запевняють, що вона оскаржить вирок. Лан не визнала себе винною у звинуваченнях у розтраті та хабарництві.

Окрім смертної кари за розтрату, Лан засудили до 20 років ув’язнення за двома іншими звинуваченнями у хабарництві та порушеннях банківських правил.

У В’єтнамі смертна кара застосовується переважно за насильницькі злочини, а також за економічні злочини.

Усього 84 обвинувачені у справі отримали вироки, зокрема й чоловік Лан Ерік Чу, бізнесмен з Гонконгу, засуджений до дев'яти років в'язниці, і її племінниця, яка отримала 17 років.

Згідно з державними ЗМІ, Лан почала торгувати косметикою на центральному ринку в Хошиміні, допомагаючи своїй матері. Пізніше вона заснувала свою компанію з нерухомості Van Thinh Phat у 1992 році, у тому ж році, коли вийшла заміж.

Її визнали винною разом із її спільниками у виведенні понад 304 трильйонів донгів ($12,46 млрд) із Сайгонського акціонерного комерційного банку (SCB), який вона фактично контролювала через десятки довірених осіб, попри правила, які суворо обмежують володіння великими пакетами акцій кредиторів.

З початку 2018 року до жовтня 2022 року, коли держава виручила SCB після скорочення її депозитів, спричиненого арештом Лан, вона привласнила великі суми, організовуючи незаконні позики підставним компаніям, кажуть слідчі.

Наразі банк підтримується центральним банком, і йому загрожує складна реструктуризація, у рамках якої влада намагається встановити правовий статус сотень активів, які використовувалися як забезпечення кредитів та облігацій, випущених VTP. Тільки облігації коштують $1,2 млрд.

До того ж Лан відігравала ключову роль у фінансовому світі В’єтнаму, беручи участь у попередньому порятунку проблемного SCB більш ніж за десять років до того, як сприяла новій кризі банку.

Її визнали винною у підкупі чиновників, щоб переконати владу відвернутися, зокрема у виплаті $5,2 млн старшому інспектору центрального банку До Тхі Няну, якого засудили до довічного ув’язнення.

Придушення хабарництва у В’єтнамі, яке отримало назву "палаюча піч", призвело до того, що сотні високопоставлених чиновників і високопоставлених бізнес-менеджерів були притягнуті до відповідальності або змушені піти у відставку.

Корупція настільки поширена, що в деяких провінціях багато людей кажуть, що платять хабарі лише за отримання медичних послуг у державних лікарнях, згідно з нещодавнім опитуванням Програми розвитку ООН та інших організацій.