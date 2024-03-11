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Завдали державі збитків на 211 млн грн: НАБУ викрила схему чиновників Укргазвидобування

11 березня, 2024 понедiлок
18:02
Кримінал Укргазвидобування

11 березня НАБУ і САП викрили схему зловживань на 211 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією. Колишньому і чинному посадовцям товариства повідомили про підозру

Про це повідомляє  Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). 

Слідство встановило, що у період з 2019 по 2020 роки АТ "Укргазвидобування" провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства.

За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток газу. При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте, чиновники "Укргазвидобування" внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору, зазначає НАБУ. Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадовці "Укргазвидобування" його працівникам заборонили підвищувати.

Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, за період з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) по листопад 2023 АТ "Укргазвидобування" заподіяно збитків на суму 211 млн грн.

За реалізацію проєкту відповідальний посадовець товариства отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення РФ, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі.

Наразі йому та одному з чинних посадовців товариства повідомили про підозру за службове зловживання, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура України скерували в суд справу щодо завдання збитків сумою 176,8 млн грн державному виробнику електроенергії "Центренерго".
Теги:
газ
НАБУ
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