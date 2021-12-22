Кубок України з футболу: визначився розклад матчів чвертьфіналу
Матчі чвертьфіналу Кубка України з футболу пройдуть з 1 по 3 березня 2022 року
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До чвертьфіналу Кубка України вийшли сім представників Прем'єр-ліги - "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", "Львів", "Зоря", "Дніпро-1" та "Металіст", який виступає у першій лізі.
Матчі пройдуть з 1 по 3 березня 2022 року.
1/4 фіналу
1 березня, вівторок
19:30 "Металіст" – "Зоря"
2 березня, середа
17:00 "Олександрія" – "Динамо"
19:30 "Львів" – "Шахтар"
3 березня, четвер
19:30 "Дніпро-1" – "Ворскла"
- Нагадаємо, 12 грудня на зимову перерву в чемпіонаті України лідером пішов "Шахтар", який випереджає "Динамо" на 2 очка.
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