Кубок України з футболу: визначився розклад матчів чвертьфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

До чвертьфіналу Кубка України вийшли сім представників Прем'єр-ліги - "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", "Львів", "Зоря", "Дніпро-1" та "Металіст", який виступає у першій лізі.



Матчі пройдуть з 1 по 3 березня 2022 року.

Нагадаємо, 12 грудня на зимову перерву в чемпіонаті України лідером пішов "Шахтар", який випереджає "Динамо" на 2 очка. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

1/4 фіналу1 березня, вівторок2 березня, середа3 березня, четвер