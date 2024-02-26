Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Акторка зі "Слуги народу" Рєпіна натякнула, що Україна винна у війні, бо "мирно не залагодила конфлікт" за 8 років

Акторка зі "Слуги народу" Рєпіна натякнула, що Україна винна у війні, бо "мирно не залагодила конфлікт" за 8 років

26 лютого, 2024 понедiлок
11:37
Культура На фото: Олена Рєпіна

Українська акторка Олена Рєпіна, відома за ролями у серіалах "Реальна містика" та "Слуга народу", у річницю вторгнення РФ поширила українофобські висловлювання

  • На фото: Афіша вистави з Оленої Рєпіною
  • На фото: Олена Рєпіна з колегами по сцені
  • На фото: Олена Рєпіна

Своїми думками вона поділилась у Facebook.

Українська акторка театру і кіно Олена Рєпіна, яка зіграла у низці російських та українських серіалах та продовжує грати у театрі в Києві, у другу річницю повномасштабного вторгнення поділилась своїми думками про війну в Україні.

"Для мене війна почалася 13 квітня 2014 року. Було нестерпно боляче і не зрозуміло, чому, чому у нас? Чому діти Донбасу стали личинками колорада? І чому так круто перевернули історію?", - написала вона.

Рєпіна, повторюючи наративи російської пропаганди, заявила, що в Україні відмовились від віри, росіяни "перемогли фашизм", а війну, розвʼязану Росією 10 років тому на території України, "не захотіли мирно" врегулювати.

"І люди, котрі перемогли фашизм, стали ворогами? І віра, якою хрещена наша земля князем Володимиром, стала непотрібною? І чому за 8 років ніхто не захотів мирно залагодити конфлікт? А потім було 24 лютого 2022 року. Усім було страшно, всім. Але не всі ж стали лити лайно на голови людям. Не всі писали доноси, не кидалися на колишніх друзів, ножі в спину не метали", - зауважила Рєпіна.

23 лютого вона назвала "одним зі своїх улюблених днів".

"Мій тато служив в армії. В армії служили всі мої родичі по чоловічій лінії, а дядько Коля дійшов до Берліна. Батьківщину свою не обирають, як не обирають матерів. І свята, що в серці, ніхто і ніщо не зможе скасувати", - написала акторка.

Як звернула увагу інтервʼюєрка Аліна Доротюк, раніше Рєпіна поширила відео, в якому звинувачує події Революції Гідності у тому, що Росія напала на Україну.

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Грьобаний Майдан! Ніхто не відповість", - наголосила акторка.


 

Теги:
Шоу-бізнес
скандал
Слуга народу
Читайте також:
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
25 лютого, 2024 неділя
"Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни
Каховське водосховище
Автор Христина Яцків
24 лютого, 2024 субота
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
Роберт де Ніро
24 лютого, 2024 субота
Роберт Де Ніро, Imagine Dragons та інші: понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.12
    Купівля 38.12
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 лютого
12:21
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ вийшли з Ласточкиного біля Авдіївки, – речник ОСУВ "Таврія"
12:09
"Світло переможе темряву": українці в усьому світі вийшли на багатотисячні мітинги, щоб підтримати Україну
12:09
OPINION
Ольга Лень
Треба хоч раз на місяць давати статистику втрат
11:49
блокада кордону з Польщею
Польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
11:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кількість загиблих українців на фронті, допомога від валлійських шахтарів та мистецька реальність воєнної України. Акценти світових ЗМІ 26 лютого
11:32
День кримського спротиву
26 лютого – День кримського спротиву російській окупації
11:25
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Сирський побував на передовій та анонсував підсилення окремих ділянок фронту
10:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
10:43
імпорт електроенергії
Україна протягом доби експортуватиме електроенергію в 5 країн: ситуація в енергосистемі станом на 26 лютого
10:42
військові навчання
В одному з районів Києва оголосили про початок військових навчань
10:31
Ексклюзив
Сергій Згурець
Найближчі дні будуть надзвичайно важкими: Згурець про ситуацію на Авдіївському напрямку
10:07
На фото: Тарас Тополя і Джорджа Мелоні
Прем’єрка Італії Мелоні подарувала гурту "Антитіла" відзнаку у другу річницю повномасштабного вторгнення
10:05
москва, кремль
Влада РФ може переслідувати російських біженців у Німеччині, - Bild
10:04
OPINION
Юрій Богданов
Відкиньте колишні образи до завершення війни. Іншого шляху немає
10:00
Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер
Шумер поділився історією своїх предків з Галичини, закликаючи спікера Джонсона розглянути пакет допомоги для України
10:00
Огляд
Михайло Мудрик та Джо Гомес (праворуч), Челсі - Ліверпуль
Мудрик зіграв свій перший фінал за "Челсі", РФ остаточно викинули з МОК, а плей-офф ЛЧ набирає обертів. Головні новини світового спорту за тиждень
09:51
сектор Гази
Ізраїльські військові представили план евакуації цивільних з Рафаху
09:34
Ексклюзив
Російська артилерія рівняє все: речник "Легіону Свободи" Денисов про ситуацію біля Роботиного на Запорізькому напрямку
09:25
Meta створить команду для протидії дезінформації та зловживанню ШІ на виборах до Європарламенту
09:13
Володимир Зеленський і Ніколай Денков
Прем'єр Болгарії прибув до України
09:04
МЗС Індії підтвердило, що індійці з армії РФ звертаються по допомогу для демобілізації: частину з них уже звільнили
08:59
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський
Різні цифри викликають недовіру: військовий експерт Селезньов щодо заяви Зеленського про 31 тис. загиблих українських військових
08:55
У віці 49 років помер Кеннет Мітчелл, зірка "Зоряного шляху" і "Капітана Марвел"
08:34
Оновлено
Дніпро
Нічна атака РФ: на Сумщині загинуло подружжя, у Дніпрі 4 постраждалих
08:25
У віці 46 років помер соліст реггі-гурту Morgan Heritage Пітер Ентоні Морган
08:04
OPINION
Ірина Геращенко
Українські втрати. Вбиває Росія і Путін
08:02
Інфографіка
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 2 ворожі засоби ППО, 13 танків та 880 окупантів
07:55
сили ППО
Повітряні сили вночі знищили 9 з 14 "шахедів" і 3 ворожі ракети
07:53
ЗСУ
РосЗМІ не згадували про другу річницю вторгнення в Україну, аби не привертати увагу до провалу, - ISW
07:47
Реджеп Тайїп Ердоган
Безпілотники з Туреччини на озброєнні в 34 країнах світу, - Ердоган
07:22
Південна Корея посилить експортний контроль для РФ і Білорусі щодо товарів, які можуть використовуватися у військових цілях
07:20
Поліція США - ілюстрація
У Вашингтоні біля посольства Ізраїлю чоловік підпалив себе з криками "Звільніть Палестину"
06:46
Александар Вучич
Очільник МЗС Хорватії назвав президента Сербії Вучича "російським супутником", закликавши визначитися на чиєму він боці - Росії чи ЄС
06:35
Китай заявив про патрулювання островів Тайваню
06:33
Джозеф Байден, саміт НАТО
У Білому домі назвали дату зустрічі Байдена з лідерами Конгресу США щодо допомоги Україні
05:55
Держдепартамент США
США засудили фіктивні вибори у Білорусі
00:43
На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні
00:13
Вільям Бернс
ЦРУ підтримує в Україні 12 секретних баз спостереження за Росією, - NYT
2024, неділя
25 лютого
23:38
фейк
"Зеленський не бажає миру, його турбота про життя солдатів - гра на публіку": РФ запустила черговий фейк
23:12
Оновлено
збитий "Шахед"
Українська ППО збила у Дніпрі п'ять дронів та три ракети
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV