Акторка зі "Слуги народу" Рєпіна натякнула, що Україна винна у війні, бо "мирно не залагодила конфлікт" за 8 років

Своїми думками вона поділилась у Facebook.

Українська акторка театру і кіно Олена Рєпіна, яка зіграла у низці російських та українських серіалах та продовжує грати у театрі в Києві, у другу річницю повномасштабного вторгнення поділилась своїми думками про війну в Україні.

"Для мене війна почалася 13 квітня 2014 року. Було нестерпно боляче і не зрозуміло, чому, чому у нас? Чому діти Донбасу стали личинками колорада? І чому так круто перевернули історію?", - написала вона.

Рєпіна, повторюючи наративи російської пропаганди, заявила, що в Україні відмовились від віри, росіяни "перемогли фашизм", а війну, розвʼязану Росією 10 років тому на території України, "не захотіли мирно" врегулювати.

"І люди, котрі перемогли фашизм, стали ворогами? І віра, якою хрещена наша земля князем Володимиром, стала непотрібною? І чому за 8 років ніхто не захотів мирно залагодити конфлікт? А потім було 24 лютого 2022 року. Усім було страшно, всім. Але не всі ж стали лити лайно на голови людям. Не всі писали доноси, не кидалися на колишніх друзів, ножі в спину не метали", - зауважила Рєпіна.

23 лютого вона назвала "одним зі своїх улюблених днів".

"Мій тато служив в армії. В армії служили всі мої родичі по чоловічій лінії, а дядько Коля дійшов до Берліна. Батьківщину свою не обирають, як не обирають матерів. І свята, що в серці, ніхто і ніщо не зможе скасувати", - написала акторка.

Як звернула увагу інтервʼюєрка Аліна Доротюк, раніше Рєпіна поширила відео, в якому звинувачує події Революції Гідності у тому, що Росія напала на Україну.

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Грьобаний Майдан! Ніхто не відповість", - наголосила акторка.



