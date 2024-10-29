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Головна Культура Американська асоціація серця додала пісні Леді Гаги і Тейлор Свіфт до списку треків з ідеальним ритмом

Американська асоціація серця додала пісні Леді Гаги і Тейлор Свіфт до списку треків з ідеальним ритмом

Дар'я Тарасова
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:02
Культура Тейлор Свіфт

Американська асоціація серця (AHA) оновила плейлист з композиціями, які мають частоту 100-120 ударів на хвилину, що відповідає ритму для серцево-легеневої реанімації

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Про це повідомляється в instagram AHA.

Американська кардіологічна асоціація оновила плейлист Don't Drop the Beat, який містить композиції з частотою, з якою слід виконувати компресії під час проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР). Пісні в списку мають ритм від 100 до 120 ударів на хвилину.

Цей список був складений у рамках безплатного курсу Be the Beat Hands-Only СЛР, який прагне навчити якомога більше людей надавати першу допомогу при серцевому нападі.

"Американська кардіологічна асоціація спільно з DJ Earworm випустила цей мікс популярних пісень з правильною частотою, що запам'ятовується, щоб направляти ритм компресії для Hands-Only СЛР. Всі пісні в плейлисті Don't Drop the Beat мають частоту від 100 до 120 ударів на хвилину - ту ж частоту, з якою слід виконувати компресії при проведенні СЛР", - зазначили на сайті.

Нещодавно до плейлиста додали пісні Тейлор Свіфт Who’s Afraid of Little Old Me (120 ударів на хвилину) та Love Story (119 ударів), Леді Гаги Disease (101 удар) та Doja Cat Paint the Town Red (100 ударів).

 

 

Теги:
Світ
Здоров'я
музика
Шоу-бізнес
США
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