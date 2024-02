Блогер Варварук прокоментував створення з Вербою українського каверу на трек російського лейбла

Про це пише "МУЗВАР".

Блогери-мільйонники Дмитро Варварук та Юлія Вербинець, відома як Верба, анонсували в Instagram вихід кліпу на пісню "Валентинка", що є кавером російськомовного треку "Холодок" білоруського виконавця Мевл, що працює з російським лейблом LEGALYMUSIC.

Як уточнює видання, чотири роки тому блогери вже робили пародію на "Холодок". Тепер за словами Варварука, "Валентинка" стала повністю оригінальним треком.

Кліп та пісню презентують до 14 лютого. Оскільки реліз буде офіційним, блогери, імовірно, придбали права, які належать лейблу LEGALYMUSIC, який повністю базується в Росії та, відповідно, платить там податки.

У коментарі "МУЗВАР" Дмитро Варварук заявив, що у росіян вони нічого не купували. Натомість створили пісню зі схожим американським мотивом.

"Ніхто не вирішив переспівувати російську пісню. Це оригінальний трек, який має схожий мотив Vengaboys - We like to Party!. З цього треку гурт SEREBRO "Mi mi mi" вкрало, а потім вже білорус Мевл собі зробив і так по колу", - зазначив блогер.

Він також дорікнув тим, хто впізнав мотив білоруса Мевла.

"Моя порада: переставайте слухати російські треки", — додав він.

Варварук також пообіцяв, що наприкінці відео буде інформація про збір на ЗСУ.

Блогерка Верба відома тим, що в липні хизувалась, що придбала Mercedes-Benz S-класу 580 2023 року випуску, вартість якого стартує від $205,1 тис. Ще раніше Юлія зізналась, що вже придбала 3 квартири та зробила ремонт. Вона поділилась, яку найбільшу суму заробляла за місяць.

Після докорів Сергія Притули та Антона Тимошенка блогерка вирішила показати, як купила 4 авто для ЗСУ та оголосила збір.