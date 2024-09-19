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Головна Культура "Болісні дні": донька хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про стан актора

"Болісні дні": донька хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про стан актора

Дар'я Тарасова
19 вересня, 2024 четвер
16:57
Культура

Молодша донька голлівудських зірок Брюса Вілліса і Демі Мур Таллула Вілліс поділилася, що стан її батька спонукав її жити моментом і не сприймати все як даність

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Про це вона сказала в коментарі Today.

30-річна Таллула Вілліс розповіла про життя зірки "Міцного горішка" Брюса Вілліса після того, як в нього діагностували нейродегенеративну хворобу, яка вражає лобову та скроневу ділянки мозку.

"Його стан стабільний, що в цій ситуації і добре, і важко. Бувають болісні дні, але так багато любові в них", - зазначила Таллула.

Вона уточнила, що стала більше цінувати кожну мить.

"Ця ситуація дійсно показала мені, що не слід сприймати жоден момент як належне.Справді вважаю, що ми були б найкращими друзями. Думаю, що він дуже пишається мною. Ви повинні бути присутні в моменті. Ви повинні бути присутніми", - додала Таллула.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

У березні  2022 року родина актора оголосили про діагноз Брюса Вілліса – афазія. Це хвороба, через яку людина втрачає здатність розуміти мову або говорити, що впливає на її когнітивні здібності. Тож невдовзі після цього актор оголосив про завершення кар'єри в кіно.

За цим оголошенням з’явилося повідомлення у Los Angeles Times, у якому стверджувалося, що зірка бойовиків часто плутався на знімальному майданчику, не міг виконувати прості трюки і йому доводилося передавати репліки через навушник, що викликало занепокоєння людей на знімальному майданчику. Тим часом Вілліс продовжував працювати в кіноіндустрії і за два роки знявся у 21 фільмі, щоб накопичити гроші до кінця життя.

На початку грудня зʼявилась інформація, що стан Брюса Вілліса погіршується. А 16 лютого лікарі озвучили більш конкретний діагноз: лобно-скронева деменція (відома як FTD). 

Лобно-скронева деменція — це всеосяжний термін для групи розладів головного мозку, які уражують лобову і скроневу частини мозку.  Це означає, що частини цих ділянок атрофуються, а зменшення цих ділянок може спричинити проблеми з мовленням, емоційні проблеми та зміни в поведінці.

Інші симптоми можуть включати втрату рухових навичок — проблеми з ходьбою, ковтанням або м’язові спазми. Симптоми, як правило, погіршуються з часом.  Пацієнти зазвичай починають помічати симптоми у віці від 40 до 65 років, але це може вплинути на людей і молодшого віку. Це найпоширеніша форма деменції у людей до 60 років.

Емма Геммінг Вілліс зосередилась на допомозі своєму чоловіку. Вона багато розповідає про хворобу назагал, допомагає Брюсу займатись для полегшення перебігу його хвороби. Акторка зверталась і до фотографів та відеоблогерів із проханням поважати їхню родину та дати більше "простору" для них. Фото Брюса за кавою з друзями тощо обурюють дружину зірки.

Наприкінці вересня Емма Геммінг Вілліс дала перше інтервʼю про хворобу свого чоловіка. Вона розповіла про погіршення стану здоров'я свого чоловіка, визнавши, що "важко знати", чи знає голлівудська зірка про свою хворобу.

Теги:
Новини
Кіно
Здоров'я
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