"Болісні дні": донька хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про стан актора

Про це вона сказала в коментарі Today.

30-річна Таллула Вілліс розповіла про життя зірки "Міцного горішка" Брюса Вілліса після того, як в нього діагностували нейродегенеративну хворобу, яка вражає лобову та скроневу ділянки мозку.

"Його стан стабільний, що в цій ситуації і добре, і важко. Бувають болісні дні, але так багато любові в них", - зазначила Таллула.

Вона уточнила, що стала більше цінувати кожну мить.

"Ця ситуація дійсно показала мені, що не слід сприймати жоден момент як належне.Справді вважаю, що ми були б найкращими друзями. Думаю, що він дуже пишається мною. Ви повинні бути присутні в моменті. Ви повинні бути присутніми", - додала Таллула.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса