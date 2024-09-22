"Час брати більшу відповідальність на себе": українська акторка Ріта Бурковська приєдналася до лав ЗСУ
Українська акторка Ріта Бурковська, відома своїми ролями у стрічках "Бачення метелика", "Подружжя ДаДа", "Поміж тіней", склала присягу і офіційно приєдналася до лав Збройних Сил України
Про це вона повідомила у себе на сторінці у Facebook.
"Останні 2,5 роки я працювала з медіа. Ми зробили багато корисних речей і важливих історій. Я багато чого навчилась у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть. Але час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю", - зазначила Бурковська.
За словами акторки, на такий крок її надихнула керівниця медичної служби Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.
"Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино вірне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті і люди, які мені близькі по цінностям і історії яких мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє і здатний бути в реальності і з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього", - додала вона.
- Український гравець клубу баскетбольної Суперліги "Дніпро" Роман Бондарчук добровільно приєднався до лав Збройних Сил України.
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