Через екстремальні погодні явища у Мексиці розвалилась піраміда часів древньої цивілізації
У ніч на 29 липня, в мексиканському штаті Мічоакан квадратний пам'ятник, що є частиною археологічного комплексу Іуатціо, обвалився під тиском проливних дощів
Про це повідомляє Science Alert.
Як зазначили у виданні, південна стіна піраміди, колись однієї з найкраще збережених пам'яток цивілізації Королівства Мічоакан, перетворилася на купу уламків.
Згідно з заявою Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH), екстремальні погодні умови останніх тижнів, включаючи посуху та зливи, призвели до руйнування піраміди. Високі температури спричинили тріщини в будівлі, що призвело до проникнення води.
У виданні пояснили, що вперше піраміда була зайнята 1100 років тому місцевими групами, що розмовляли мовою науатль. Пізніше вона стала штаб-квартирою народу П'урхепечас, єдиної імперії, яку ацтеки не змогли підкорити.
Таріакуїрі Альварес, який називає себе живим представником племені п'юрхепеча, вважає, що руйнування піраміди в Іуатціо є "поганим знаком". За його словами, подібні події траплялися, коли боги були "незадоволені".
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