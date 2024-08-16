Через екстремальні погодні явища у Мексиці розвалилась піраміда часів древньої цивілізації

Про це повідомляє Science Alert.

Як зазначили у виданні, південна стіна піраміди, колись однієї з найкраще збережених пам'яток цивілізації Королівства Мічоакан, перетворилася на купу уламків.

Згідно з заявою Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH), екстремальні погодні умови останніх тижнів, включаючи посуху та зливи, призвели до руйнування піраміди. Високі температури спричинили тріщини в будівлі, що призвело до проникнення води.

У виданні пояснили, що вперше піраміда була зайнята 1100 років тому місцевими групами, що розмовляли мовою науатль. Пізніше вона стала штаб-квартирою народу П'урхепечас, єдиної імперії, яку ацтеки не змогли підкорити.

Таріакуїрі Альварес, який називає себе живим представником племені п'юрхепеча, вважає, що руйнування піраміди в Іуатціо є "поганим знаком". За його словами, подібні події траплялися, коли боги були "незадоволені".