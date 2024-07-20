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Через удар по дитячому майданчику в Миколаєві загинув 13-річний танцюрист Кирило Дядюшка

20 липня, 2024 субота
12:01
Культура Кирило Дядюшка

Унаслідок удару російської ракети по Миколаєву ввечері п’ятниці, 19 липня, загинув 13-річний танцюрист ансамблю народних танців Кирило Дядюшка

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Про це повідомили в ансамблі SOUVENIR.

"В нашому колективі сталося величезне горе… Більше немає нашого Кирила Дядюшка. Сьогодні він потрапив під обстріл. Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяла і так хотіла жити", - йдеться у повідомленні.

Також там закликали допомогти родині загиблого хлопчика.

Відомо, що хлопець навчався у 7 класі Миколаївської гімназії №10. Там згадують, що Кирило був завжди веселим, креативним та творчим.

"Завжди веселий, креативний, творчий... Завжди брав участь у  всіх мистецьких конкурсах, учасник танцювального колективу "Український сувенір"...Ворожа ракета забрала життя Кірілла, йому навічно 13...", - написали в гімназії.

  • Російська окупаційна армія 19 липня завдала ракетного удару по житловому сектору Миколаєва, внаслідок чого загинули 4 людини, серед них дитина.
Теги:
Суспільство
Миколаїв
Війна з Росією
ракетний удар
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