РФ ударила ракетою по житловому сектору Миколаєва: загинула людина, є поранені
Російська окупаційна армія 19 липня завдала ракетного удару по житловому сектору Миколаєва, внаслідок чого загинула щонайменше одна цивільна людина
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Приліт по житловому району. Станом на зараз відомо про постраждалих. На жаль, є і загиблий цивільний", - написав він о 17:46.
"Також є пошкодження житлового сектору", - додав він.
Своєю чергою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що швидкі виїхали на місце прильоту.
О 17:10 Повітряні сили інформували про ракету, яка прямує на Миколаївщину.
- Увечері 18 липня в Одеській області Сили оборони збили російську балістичну ракету "Іскандер".
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