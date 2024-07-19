Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ ударила ракетою по житловому сектору Миколаєва: загинула людина, є поранені

РФ ударила ракетою по житловому сектору Миколаєва: загинула людина, є поранені

19 липня, 2024 п'ятниця
18:04
Війна з Росією ракета

Російська окупаційна армія 19 липня завдала ракетного удару по житловому сектору Миколаєва, внаслідок чого загинула щонайменше одна цивільна людина

Зміст

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Приліт по житловому району. Станом на зараз відомо про постраждалих. На жаль, є і загиблий цивільний", - написав він о 17:46.

"Також є пошкодження житлового сектору", - додав він.

Своєю чергою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що швидкі виїхали на місце прильоту.

О 17:10 Повітряні сили інформували про ракету, яка прямує на Миколаївщину.

Теги:
Новини
Україна
Миколаїв
окупанти
ракетний удар
Читайте також:
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
18 липня, 2024 четвер
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
Джорджія Мелоні
18 липня, 2024 четвер
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
окупанти
18 липня, 2024 четвер
Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 липня
18:06
Кейт Вінслет у "Титаніку"
Пальто, в якому Кейт Вінслет була в останній сцені "Титаніка", можуть продати за $250 тис.
18:03
OPINION
Тарас Загородній
Салліван-Бернс системно рятують Росію більше, ніж Венс
18:01
"Дніпро-1"
Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили з УПЛ
17:47
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ на ТОТ заселяє військових у санаторії на узбережжях Чорного та Азовського морів, - Спротив
17:44
Ексклюзив
Верховна Рада
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
17:38
Камала Гарріс
Більшість демократів вважають кандидатуру віцепрезидентки Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування AP-NORC
17:33
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулось 76 боєзіткнень, росіяни найбільш активні на Лиманському й Покровському напрямках
17:28
На фото: Вєрка Сердючка
Стало відомо, чому на фестивалі ATLAS цьогоріч не буде Вєрки Сердючки з анонсованою україномовною програмою
17:14
В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері для родини загиблого військового
В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері, в ньому мешкатиме родина загиблого військового
16:55
Переможець Євробачення-2024, представник Швейцарії Nemo
Швейцарія назвала два міста, які можуть приймати Євробачення-2025
16:53
посол ФРН Мартін Єгер і директор Охматдиту Володимир Жовнір
В Охматдиті після удару РФ відновили роботу онкологічних, хірургічних і неонатальних відділень, - гендиректор Жовнір
16:47
Туск і Зеленський
Маємо позитивне рішення уряду Польщі щодо F-16 для України: Зеленський про підсумки зустрічі з Туском
16:33
Оновлено
Microsoft
Пов'язано з ПЗ Microsoft: у світі стався глобальний збій в роботі компаній, банків і аеропортів
16:30
Мартін Єгер
Німеччина виділяє на відбудову Охматдиту €10 млн та невідкладно дає €4 млн на лікування дітей, - посол Єґер
16:21
Енергодар, ЗАЕС
Україні вдалося вивезти з захопленої РФ Запорізької АЕС близько 5 тис. співробітників
16:03
OPINION
Ростислав Павленко
Бог допомагає тим, хто допомагає собі
15:58
землетрус
У Чилі стався землетрус магнітудою 7,4, поруч з епіцентром розташовані найбільша у світі мідна та літієва шахти
15:55
Укрзалізниця, потяг, поїзд
В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки через спеку в потязі Запоріжжя - Ужгород
15:51
Ігор Коломойський, суд
Суд залишив Коломойського під вартою до 2 вересня
15:35
У РФ журналісту WSJ Гершковичу дали 16 років колонії суворого режиму
15:33
Україна підписала з Британією кредитну угоду про фінансування оборонних потреб
Україна підписала з Британією кредитну угоду на 2 млрд фунтів для фінансування оборонних потреб
15:17
Ексклюзив
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
15:17
Культурний Десант
"Культурний десант" представив пісню "Плем'я", записану на Харківському напрямку під час бойових дій
15:15
Су-25 росія
На Донеччині українські зенітники збили ворожий Су-25
14:57
фунікулер
У Києві фунікулер закриють на плановий ремонт
14:42
Розкрадання виділених на ЗСУ 138 млн грн: майже в усіх регіонах викрито злочинні схеми, підозрюють 30 осіб
14:29
Іскандер-М
"Знакова подія": у ВМС повідомили про збиття "іскандера" над Одещиною 18 липня
14:13
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та потреби України в далекобійній зброї
14:04
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Відключення світла: в Україні виявили порушення справедливого розподілу електрики в 6 областях
14:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Індульгенція для щурів. Як Зе-влада хоче зберегти своїх корупціонерів?
13:52
санкції проти рф
РФ застосовує нові методи обходу санкцій у нафтовій торгівлі: в ОП розповіли деталі
13:47
електроенергія
Через негоду без світла залишаються понад 150 населених пунктів у 5 регіонах: ситуація в енергосистемі на 19 липня
13:34
Укренерго
Укренерго отримало грант від Євросоюзу на €100 млн: на що спрямують кошти
13:13
Ольга Стефанішина
Законопроєкт про угоди з визнання провини в корупційних справах вже оцінює Єврокомісія, - Стефанішина
13:11
діти, злочини росії
З ТОТ Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя вдалося повернути 12 українських дітей
13:01
Robinson R44
У Росії зник гелікоптер з працівниками ФСБ на борту
12:44
комп'ютер
У Держспецзвʼязку розповіли, що робити у випадку збою роботи комп’ютерних систем
12:30
Юлія Яцик
Нардепка Яцик вийшла з фракції "Слуга Народу": чим пояснила рішення
12:05
OPINION
Юрій Фізер
Трамп-мученик: Зробимо Америку ще раз сильною
11:51
Наталка Діденко
Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV