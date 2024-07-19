РФ ударила ракетою по житловому сектору Миколаєва: загинула людина, є поранені

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Приліт по житловому району. Станом на зараз відомо про постраждалих. На жаль, є і загиблий цивільний", - написав він о 17:46.

"Також є пошкодження житлового сектору", - додав він.

Своєю чергою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що швидкі виїхали на місце прильоту.

О 17:10 Повітряні сили інформували про ракету, яка прямує на Миколаївщину.