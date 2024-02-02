До книги британського фотографа та режисера увійшли 18 віршів українських поетів

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Вказано, що британець приїжджав у столицю України за шість місяців після початку повномасштабного вторгнення. Він хотів описати хроніку вуличного мистецтва, яке тоді прикрашало місто. Згодом він вирішив випустити книгу про українське мистецтво під час війни.

"Окрім своїх світлин, автор додав на сторінки видання створені українськими митцями плакати та вірші молодих поетів, які митець обрав на власний розсуд з порталу "Поезія вільних". Незабаром усі 18 авторів отримають примірник видання з автографом митця", - йдеться в повідомленні.

Український письменник Андрій Курков став упорядником видання, він написав до нього передмову, у якій зазначив, що ця книга демонструє "відновну силу мистецтва під час війни" та "проведе вас сучасною Україною більш чесно, ніж будь-яка майбутня історія".