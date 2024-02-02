До книги британського фотографа та режисера увійшли 18 віршів українських поетів
До книги "Україна у війні: вуличне мистецтво, плакати + поезія" британського фотографа та режисера Дауда Сарханді-Вільямса увійшли 18 віршів українських поетів
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Вказано, що британець приїжджав у столицю України за шість місяців після початку повномасштабного вторгнення. Він хотів описати хроніку вуличного мистецтва, яке тоді прикрашало місто. Згодом він вирішив випустити книгу про українське мистецтво під час війни.
"Окрім своїх світлин, автор додав на сторінки видання створені українськими митцями плакати та вірші молодих поетів, які митець обрав на власний розсуд з порталу "Поезія вільних". Незабаром усі 18 авторів отримають примірник видання з автографом митця", - йдеться в повідомленні.
Український письменник Андрій Курков став упорядником видання, він написав до нього передмову, у якій зазначив, що ця книга демонструє "відновну силу мистецтва під час війни" та "проведе вас сучасною Україною більш чесно, ніж будь-яка майбутня історія".
- Раніше професорка славістики університету Райса (США), авторка книги "Трубадури імперії. Російська література й колоніалізм" Ева Томпсон виступила з ініціативою перекладу та видання української літератури англійською мовою. Вона вважає, що це сприятиме популяризації української культури у світі й зміцнить національну самосвідомість.
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