Професорка славістики університету Райса Ева Томпсон розповіла, як збільшити інтерес світу до української літератури

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Треба видавати й перекладати твори української літератури - тільки так можна привернути й зробити цей інтерес постійний. Звичайно, це потребує фінансових ресурсів, але ми знаємо, що Україна зараз немає цих ресурсів, дуже багато грошей йде на оборону і тому я хочу сказати, коли завершиться війна, а вона завершиться, то треба буде гарно підштовхнути цю царину, власне переклад творів української літератури зокрема англійською мовою", - пояснює професорка славістики університету Райса.

Томпсон наголосила, що якщо українські твори перекладатимуть англійською, то тоді весь світ буде її читати: "Це без сумніву, лише так можна це зробити".

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"Також можна писати літературні статті про українські твори. Але знову ж таки, щоб притягнути авдиторію потрібно перекладати й ці статті, тобто це часово. Україна має бажання, великий дух і світ дивується тим з якою хоробрістю вони встояли. Тому Україна зараз на правильному шляху, зокрема, коли ми говоримо про просування її література. Але зараз не той момент, коли можна вкладати фінанси, адже війна триває, основна увага на воєнних діях й це більше зараз потребує уваги, ніж літературознавство та переклад", - підсумувала авторка книги "Трубадури імперії. Російська література й колоніалізм".