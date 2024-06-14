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Головна Культура Дорофєєва повідомила, що шахраї незаконно використали її фото для реклами казино

Дорофєєва повідомила, що шахраї незаконно використали її фото для реклами казино

14 червня, 2024 п'ятниця
14:40
Культура На фото: Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва заявила, що невідомі без дозволу використовують її обличчя для реклами в соцмережах, ошукуючи людей

Зміст

Про це вона написала в сторіс в instagram.

Українська артистка Надя Дорофєєва прокоментувала велику кількість реклами за нібито її участі, яка активно поширюється в соцмережах. Співачка заявила, що не має до неї відношення, а використання її образу, фото або відео є незаконним.

"Останніми днями з'явилася купа реклами з незаконним використанням мого обличчя. Будь-які рекламні прояви на інших ресурсах/інстаграм-сторінках, особливо пов'язані з ігровою тематикою, жодним чином до мене не відносяться! Будь ласка, перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвами шахраїв", - зазначила Дорофєєва.

Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva/

 

Окрім Дорофєєвої, подібна реклама останніми днями зʼявлялася і за участі популярних українських блогерів. Проте вони ситуацію не коментували.


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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