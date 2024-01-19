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Другий фестиваль-воркшоп для молодих авторів “Прописи”: ПЕН оголосив імена 15 фіналістів 

19 січня, 2024 п'ятниця
15:44
Культура Фестиваль-воркшоп для молодих авторів Прописи

Переможці конкурсного відбору візьмуть участь у професійних воркшопах у межах фестивалю “Прописи”, що 6-10 березня вдруге відбудеться в Івано-Франківську. Четверо фіналістів також стануть учасниками українсько-шотландської майстерні поетичного перекладу

Організатори отримали 111 заявок – майже вдвічі більше, ніж під час перших "Прописів", що відбулися у 2021 році. Тоді до участі у конкурсі  зголосилися 62 молодих авторів.

Фіналістами “Прописів”-2024 стали:

  1. Гнатів Іван 

  2. Заєць Ольга 

  3. Кіляров Микита 

  4. Климчук-Длугач Вікторія 

  5. Кувалдіна Аліна 

  6. Купчинська Ірина 

  7. Курганська Ірина 

  8. Лесняк Юліана 

  9. Лібет Світлана

  10. Марцинюк Ірина 

  11. Рудійко Ілля 

  12. Сєдих Анна 

  13. Скорбач Ярослава 

  14. Ютченко Анна 

  15. Яблучна Анна 

До журі  "Прописів"-2024 ввійшли Тарас Прохасько, Юлія Мусаковська, Остап Сливинський, Тетяна Терен та Аліса Бондаренко.

Подавати заявки на участь могли дебютанти у сфері письменництва та літературної критики віком 18–35 років, які мають щонайменше два художні чи критичні твори, опубліковані в онлайн- чи друкованих збірках, однак ще не мають жодної опублікованої книжки.

15 обраних авторів-початківців матимуть індивідуальні заняття з досвідченими менторами та відвідають лекції та воркшопи від українських письменників. Серед лекторів та менторів "Прописів" – письменники Тарас Прохасько, Юлія Мусаковська, Олександр Михед, Мирослав Лаюк, Мар'яна Савка, Ростислав Семків та Світлана Тараторіна. Крім того, учасники зустрінуться онлайн із викладачами творчого письма зі США, серед яких Аскольд Мельничук, Крістофер Меррілл та Рейчел ДеВоскін. У квітні 2024 року буде надруковано альманах, до якого ввійдуть твори учасників фестивалю-воркшопу. Альманах буде доступний у друкованому та електронному форматах.

Чотири фіналісти професійної програми “Прописів” також візьмуть участь у онлайн-майстерні поетичного перекладу "Фрази: нові поети у перекладі" (Phrases: New Poets in Translation), яка відбудеться у співпраці з шотландським центром творчого письма Moniack Mhor та шотландським міжнародним поетичним фестивалем StAnzа.

Учасниками майстерні стали: Гнатів Іван, Купчинська Ірина, Лесняк Юліана, Рудійко Ілля.

У межах “Прописів” запланована також публічна  фестивальна програма, яку зможуть відвідати всі охочі. Перелік заходів, які відбудуться 6–10 березня в Івано-Франківську, буде оголошено незабаром. 

Перший фестиваль-воркшоп “Прописи” відбувся 9-12 вересня 2021 року в Івано-Франківську. У зв’язку із повномасштабною війною росії проти України другі “Прописи” відбудуться із понад дворічною перервою. 

Фестиваль “Прописи-2024” підтримує Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Майстерня поетичного перекладу відбувається за підтримки Британської Ради. 


 
Суспільство
Івано-Франківськ
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