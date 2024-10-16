Ексгітарист Оззі Осборна Джейк І Лі отримав кілька вогнепальних поранень
У колишнього гітариста Оззі Осборна Джейка І Лі стріляли під час прогулянки в Лас-Вегасі, наразі він перебуває у свідомості
Про це повідомляє Sky News.
Менеджер нинішнього гурту Джейка Е Лі Red Dragon Cartel Тім Гейн повідомив, що в 67-річного музиканта стріляли, коли він вигулював собаку в Лас-Вегасі.
"Дякувати Богу, жоден великий орган не постраждав, він повністю реагує і очікується повне одужання", - зазначив Гейн.
Як уточнив прессекретар музиканта, "оскільки інцидент розслідує поліція, подальших коментарів надавати не буде".
Поліція Лас-Вегаса повідомила, що стрілянина сталася близько 2:40 ночі у вівторок, 15 жовтня. Поки нікого не затримали, і в управлінні поліції повідомили, що розслідування триває.
67-річний Лі грав на гітарі в кількох групах глем-метал на Сансет Стріп у Лос-Анджелесі в 1980-х роках. Він грав у групі Оззі Осборна з 1982 по 1987 рік, а пізніше брав участь у Badlands.
Джейк І Лі брав участь у записі альбому 1983 року Bark At The Moon і The Ultimate Sin 1986-го, що стали класикою хеві-металу.
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