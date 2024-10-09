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Фронтмен Sum 41 Дерік Віблі у мемуарах звинуватив ексменеджера в сексуальному насильстві

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2024 середа
10:26
Культура

Вокаліст канадського поп-панк-гурту Sum 41 Дерік Віблі випустив мемуари Walking Disaster ("Ходяча катастрофа"), у яких описав сексуальні домагання менеджера Грейга Норі

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Про це пише Los Angeles Times.

44-річний канадський музикант і продюсер Дерік Віблі, вокаліст і автор текстів пісень гурту Sum 41, який був одружений з рок-співачкою Авріл Лавін, випустив мемуари Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell ("Ходяча катастрофа: Моє життя крізь рай і пекло"). У книжці він не лише розповідає про злети та падіння своєї кар’єри, а й описує імовірне сексуальне та словесне насильство з боку колишнього менеджера його групи Грейга Норі.

"Я не дивлюся на своє життя як на щось, про що варто почитати. Я просто хлопець, який написав кілька пісень і досяг певного успіху, і пройшов через певні речі. Але потім я подумав, що ідея завершити Sum 41 [книжкою] — це хороший варіант відійти від свого минулого. Я починаю нову главу", — розповів музикант.

Гурт зараз завершує свій прощальний світовий тур.

На сторінках Walking Disaster Віблі вперше описує складні та страшні стосунки з першим менеджером Sum 41 Грейгом Норі, який, за словами музиканта, вчиняв над ним сексуальне та словесне насильство, коли Віблі було 16 років, а Норі 34. Норі, який працював з канадською панк-групою Treble Charger, був героєм для Віблі, який у середині 90-х створював Sum 41 разом зі своїми шкільними друзями. Тому, коли він прокрався за лаштунки місцевого шоу Treble Charger і запросив Норі на один із майбутніх виступів Sum 41, Віблі був у захваті від того, що Норі дав йому свій номер телефону.

Норі став наставником Віблі з написання пісень, а пізніше менеджером Sum 41. Він бронював групові сеанси в студії, запрошував їх на вечірки та рейви та допомагав їм налагоджувати контакти з лідерами галузі. 

"Щоб стати нашим менеджером, Ґрейг мав одну вимогу — він хотів повного контролю. Ми не могли розмовляти ні з ким, крім нього, тому що музичний бізнес "сповнений змій і брехунів", і він був єдиною людиною, якій ми могли довіряти", — пише Віблі у книзі.

Фото: simonandschuster

Одного вечора, коли музиканту було 18 і він був у стані алкогольного сп’яніння, Норі запросив його прийти до ванної кімнати, щоб прийняти ще одну порцію екстазі. Коли вони залишились наодинці, пише Віблі, Норі схопив його за обличчя та пристрасно" поцілував. Віблі пише, що він пішов приголомшений. За словами Норі, хоча він ніколи раніше не відчував потягу до людей своєї статі, "[Віблі] пробудив це в ньому, тому що те, що [вони] мали, було таким особливим", зазначається в мемуарах.

Sum 41 ставали популярними, гурт дедалі частіше гастролював, і Віблі пише, що відчував полегшення на відстані. Музикант намагався припинити зустрічі з Норі, оскільки зрештою не ідентифікував себе як гея чи бісексуала. Тоді Норі почав звинувачувати Віблі у гомофобії та перераховувати, чому Віблі "заборгував" йому за допомогу в його музичній кар’єрі.

У коментарі Los Angeles Times Віблі зізнався, що ніколи нікому не розповідав про свої стосунки з Норі. Коли Віблі почав зустрічатися з Авріл Лавін у 2004 році (вони були одружені з 2006 по 2009 рік) і розповів їй, вона заявила, що Норі вчинив сексуальне насильство. Віблі також розповів про це своїй нинішній дружині Аріані Купер, яка відреагувала так само.

У книзі Віблі пише, що Норі зрештою припинив підбурювати до сексуальних стосунків, коли спільний друг дізнався про те, що сталося. Згідно з мемуарами, друг сказав Віблі та Норі, що їхні стосунки були насильством.

Сексуальний компонент їхніх стосунків міг би закінчитися, але ймовірне психологічне та словесне насильство стало гіршим, як пише Віблі. Іноді Норі хвалив фронтмена, як правило, коли він чогось хотів, а іншим разом лаяв його та налаштовував проти нього решту гурту. Він не дозволяв музикантам розповідати нічого про події їхнім батькам.

"Тепер це має більше сенсу. Тому що він був ровесником наших батьків, а ми тоді цього не знали. Він знав, що в них виникнуть підозри щодо того, як все відбувається. Він завжди казав: "Ти не можеш підтримувати стосунки з батьками і бути в рок-групі". Це не круто. Це зашкодить твоїй кар’єрі", - пише музикант.

Після того, як Sum 41 звільнив Норі, Віблі пішов уперед. З 2007 по 2019 рік гурт випустив ще чотири альбоми, які були номіновані на премію "Греммі" у 2012 році. У 2014 році він одружився з Купер.

Напередодні 35-го дня народження Віблі з незручністю усвідомив, що наближається до того ж віку, що й Норі, коли вони вперше зустрілися в 1990-х. Він усвідомив дисбаланс життєвого досвіду і влади.

Попри всю очевидну прозорість у "Ходячій катастрофі" мужність була останнім, що відчував Віблі, коли писав про найгірші моменти свого життя. Здебільшого він відчував збентеження. "Ніби люди будуть висміювати мене і казати: "Це ти сам винен". А потім я перестав перейматися цим", - додав музикант.

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
скандал
Канада
зґвалтування
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