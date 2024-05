Гітару Джона Леннона продали на аукціоні за рекордну ціну

Про це повідомив сайт аукціонного дому Julien's Auction

Аукціоністи повідомили, що 12-струнну акустичну гітару Framus Hootenanny знайшли на горищі після того, як вона вважалася втраченою понад 50 років.

У середу, 29 травня, її продали за майже 2,9 млн доларів (2,3 млн фунтів стерлінгів) через телефонний аукціон у Hard Rock Cafe у Нью-Йорку.

"Атмосфера в Hard Rock Cafe була напруженою, сповненою очікування колекціонерів і шанувальників музики з усього світу, які зібралися, щоб побачити цю історичну подію. Коли молоток аукціоніста впав, кімната затамувала подих, і остаточна ставка в розмірі 2 857 500 доларів пролунала по всьому простору, закріпивши місце Framus Hootenanny як п’ятої найдорожчої гітари, коли-небудь проданої", – так описали фінал аукціону його організатори.

На цій гітарі Джон Леннон виконав пісню You've Got To Hide Your Love Away у фільмі 1965 року Help! Також він використовував цей інструмент під час запису однойменного альбому й альбому Rubber Soul (обидва випущені в 1965 році).

Аукціонний дім Julien's Auctions, присвячений рок-н-ролу, побив світові рекорди з продажу сувенірів Beatles. Попередні продажі включали ще одну акустичну гітару Джона Леннона, яку продали за 2,4 млн дол. , і барабанну установку Ludwig Рінго Старра, яку продали за 2,2 млн доларів.

Девід Гудман, виконавчий директор Julien’s Auctions, сказав, що Framus була найважливішою гітарою Beatles, яка коли-небудь виходила на ринок. Він зауважив, що "ця гітара є не лише частиною історії музики, а й символом тривалої спадщини Джона Леннона".