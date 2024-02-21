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"Їм без мене складно": Wellboy розповів, чому поновив співпрацю з лейблом Papa Music 

21 лютого, 2024 середа
13:09
Культура На фото: Wellboy

Український музикант Антон Вельбой, який знову має право виступати під іменем Wellboy, поділився, як їм з лейблом Papa Music вдалося вирішити конфлікт та поновити співпрацю

Про це він розповів в інтервʼю "ЖВЛ".

Після конфлікту між українським артистом Антоном Вельбоєм та музичним лейблом Papa Music, який тривав майже 8 місяців і завершився судовим рішенням, яке зобовʼязувало музиканта виплатити лейблу $300 тис., вони знову поновили співпрацю. Нині Wellboy пояснив, як партнерам вдалося домовитися.

"Вирішили примиритися, тому що, дійсно, що мені складно самому, що їм без мене складно, і варіантів інших не було. Навіщо ці чвари та сварки? Ми сіли як чоловіки і вирішили продовжувати працювати і робити так, як ми домовилися", – зазначив Wellboy.

Він уточнив, що його команда і Papa Music намагалися дійти згоди з жовтня, але остаточно вирішили конфлікт наприкінці листопада. Нині вони працюють без договору. Артист має допрацювати 3-4 роки за старим контрактом, який був підписаний на 7 років, але "трошки на інших умовах" - більш вигідних йому.

"І з погляду відсотків, і з погляду співпраці, команди і творчих моментів. Бо найголовніше для мене — це творчі моменти, щоб було комфортно працювати", - зауважив Антон.

Виконавцю також не доведеться виплачувати продюсерському центру $300 тис. Своє рішення про розірвання співпраці він назвав імпульсивним. Wellboy підтвердив, що попередню угоду з Papa Music навіть не читав.

"Мені взагалі не цікаві були всі юридичні справи. Ми як домовились, так і працювали. Мені цікаво було робити музику", - зізнався артист.

Тепер він радить усім читати контракти перед прочитанням разом з юристами. 

Скандал між Антоном Вельбоєм та лейблом Papa Music

Після початку повномасштабного вторгнення музикант Антон Вельбой припинив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем. У грудні 2022 року він підписав новий контракт з продюсерським центром Papa Music, створеним командою артистів і продюсерів, що працювали з проросійським продюсером.

Уже 12 квітня Антон Вельбой заявив про розрив співпраці з музичним лейблом та продюсерським центром Papa Music. Дострокове розірвання контракту зобовʼязує музиканта виплатити Papa Music $2 млн. Окрім цього співак не має права виконувати свої старі хіти, адже всі права на пісні належать лейблу. Так само йому довелося змінити сценічне імʼя на ANTON VELBOI. Пояснюючи це рішення в інтервʼю Аліні Доротюк продюсер Євген Тріплов наголошував, що компанія інвестувала гроші, творчі здібності та час у Wellboy. Тож вважає, що матеріал, створений у процесі роботи, належить лейблу. 

Утім Антон повідомив, що планує і надалі співати свої хіти, але не з метою збагачення, а щоб збирати на ЗСУ. Це він і зробив 3 червня. 5 червня стало відомо, що експродюсер Антона Velboi судитиметься з ним через публічне виконання пісні "Гуси".

Нова продюсерка Марта Останкова зазначила, що шанс на досудове врегулювання конфлікту є в тому випадку, якщо сторони на це погодяться. Також у команді артиста не виключають імовірність викупити права не на весь репертуар, а на найпопулярніші хіти.

У червні лейбл Papa Music випустив трек "Документи у дії" під псевдонімом Wellboy.

На початку серпня Papa Music, з яким раніше співпрацював співак Антон Вельбой, випустив новий трек "Пустоцвіт" без відома артиста, та створив відео з його діпфейком. Антон зауважив, що йому все одно, але він не зовсім розуміє, для чого лейбл це зробив, адже всі бачать, що це діпфейк.

22 листопада юрист лейбла Олександр Селіванов повідомив, що Вельбой програв суд проти музичного лейбла Papa Music і має сплатити $300 тис. Однак 28 листопада вони заінтригували повідомленням, що дійшли згоди.

30 листопада продюсерський центр оголосив про вирішення конфлікту з артистом, а сам співак отримав право повернутися до свого сценічного імені Wellboy.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
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