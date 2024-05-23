Книгу журналіста і військового Павла Казаріна перекладуть трьома мовами

Про це автор повідомив у facebook.

Український журналіст, публіцист та військовий Павло Казарін поділився, що виграв три гранти від Українського інституту книги. Це гранти програми підтримки перекладів Translate Ukraine. Тому його збірка есеїв "Дикий Захід Східної Європи" побачить світ ще трьома мовами.

"Дикий Захід Східної Європи" виграв три гранти від Українського інституту книги. Буде переклад англійською, німецькою та польською", - зазначив Казарін.

Українською книга вийшла в 2021 році у видавництві Vivat.

"Дикий Захід Східної Європи" — це збірка есеїв, оповідань та роздумів, спроба підсумувати все, що нас змінило, і все, що лишилося незмінним. Як зазначається на сайті видавництва, книжка народжена окупацією та війною.

Війна занурила Україну в дискусії про саму себе. Українці намагаються розібратися, де закінчуються "вони" і де починаємося "ми". Автор намагається з’ясувати, чи можна надурити історичну логіку і кого підносити на п’єдестали. "Дикий Захід Східної Європи" — це спроба систематизувати все, про що ми сперечаємося, і все, про що встигли домовитися.

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв.