Книжка "Схід українського сонця" Катерини Зарембо вийшла в англомовному перекладі

Про це авторка повідомила у facebook.

В американському виданні Academic Studies Press вийшов англомовний переклад книжки української політичної аналітикині й викладачки Катерини Зарембо "Схід українського сонця". Книжка, яку переклала Тетяна Савчинська, отримала назву Ukrainian Sunrise: Stories of the Donetsk and Luhansk Regions from the Early 2000s ("Український схід: Історії Донеччини та Луганщини початку 2000-х").

Переклад отримав підтримку Українського інституту книги.

"Для мене надзвичайно цінно і нереальна честь, що переклад моєї праці англійською підтримала держава у такий скрутний і викличний час", - написала Зарембо.

Як зазначається в описі американського видання, ця книжка пропонує детальне дослідження Донецької та Луганської областей до російського вторгнення 2014 року.

"Хоча регіон, відомий під загальною назвою Донбас, часто фігурує в заголовках новин, він залишається недостатньо дослідженим науковцями, і про нього ширяться міфи. Поєднуючи ретельне дослідження та захопливу оповідь, Катерина Зарембо розвінчує поширені міфи про регіон, як-от його давнє тяжіння до Росії та неприйняття всього українського. Завдяки численним поїздкам регіоном та інтерв’ю з місцевими жителями авторка малює зовсім іншу картину регіону, ніж та, яку часто бачать у ЗМІ: Донецьк і Луганськ позбавлялися свого радянського минулого та відновлювали свою українськість аж до вторгнення 2014 року", - додали в описі.