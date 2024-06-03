Літературний проєкт "Кримський інжир" оголосив фіналістів конкурсу: деталі

Про це повідомляє пресслужба проєкту.

Роботи переможців конкурсу увійдуть у п’яту антологію та будуть презентовані на фестивалі "Кримський інжир" цього року влітку.

Список фіналістів

Проза про Крим українською мовою: Джан Гуль "Dağ çayı. Гірський чай", Костянтин Мельников "Яся", Світлана Тараторіна "Історія однієї дитини", Віктор Шепелєв "Історія космічної програми Криму, яку моя донька записала зі слів смугастого кота", Qoqlam "Чи сліпить море очі?".

Проза кримськотатарською мовою: Аліє Кендже-Алі "Эдемнинъ алтынджы джесарети", Муміне Салієва "Эсирликте сербест олгъанлар", Mustafa Kiyik "Bosağada beklerken".

Поезія про Крим українською мовою: Ада Єлагіна, добірка віршів "дай мені не прийти", Сеярє Кокчє "Зниклим в Криму", Юрій Ліщук "Еv (дім)", Євгенія Ялуніна "Бліндаж", Тарас Яресько "У пошуках Qr-ноти".

Поезія кримськотатарською мовою: Ділявер Зінедінов "Шиириет", Аліє Кендже-Алі "Юзюм", добірка віршів, Сеярє Кокчє "Унутасынъ, яхут энди унуттынъ…", Muhtar Muhtarov "Tınçlıq yoq".

Дитяча література про Крим: Ольга Денисенко, добірка віршів, Зоряна Лісевич, добірка віршів, Аліє Кендже-Алі, добірка віршів, Osman Resimci "Ярамазлар".

Есеїстика про Крим: Анастасія Бабаш "Естонська кримчанка", Ділявер Зінедінов "Къырым, ве Къырымнынъ энъ аджайип адамларнынъ бириси акъкъында", Кирило Поліщук "Мене охрестили на автовокзалі", Христина Семерин "Геопоетична деокупація Криму", Mieste Hotopp-Riecke "Maymun & Hançer / Ötmek & Hasret".

Переклад художнього твору з кримськотатарської на українську: Інеса Доленник, переклади поетичних творів Майє Сафет та Сейрана Ібрагімова, Мустафа Османов, переклад твору Османа, Османова "Зынджырлы медресенинъ сонъки баш мудерриси" ("Останній баш-мудеріс Зинджирли медресе"), Tamila Bekmambet, переклад твору Юсуфа Болата "Nikâh qıyılmadı" ("Шлюб не відбувся").

Переклад художнього твору з української на кримськотатарську: Сеярє Кокчє, переклад твору Ліни Костенко "Крила" ("Къанатлар"), Лейлек, Мамуре Чабанова, переклад твору Богдана Лепкого "З-під Полтави до Бендер", Muhtar Muhtarov, переклад твору Івана Франка "Каменярі" ("Taşçılar").

Довідково. "Кримський інжир / Qırım inciri" – українсько-кримськотатарський літературний проєкт, що був заснований у 2018 році та має розвинену інфраструктуру у формах конкурсу, фестивалю та антології. Проєкт покликаний сприяти поширенню та розвитку кримськотатарської мови та літератури, актуалізувати тему Криму та кримських татар в українській літературі, сприяти появі взаємних перекладів для глибшого взаємного пізнання двох культур.

За цей час відбулося чотири конкурси, за їхніми результатами видано чотири книги, у яких зібрано найкращі твори українською та кримськотатарською мовами, подані на конкурси. Конкурс розвинув жанр літератури з-за ґрат - із 2019 року на «Інжир» регулярно надходять тексти кримських політв’язнів, які публікуються в антологіях. За роки існування Кримський інжир суттєво вплинув на кримськотатарсько-українські літературні зв’язки. Дедалі більше з’являється творів українською мовою про Крим і кримськотатарською мовою, взаємних перекладів. Ба більше: завдяки конкурсу з’явились і перекладачі, які до того не займалися перекладом із кримськотатарської на українську або навпаки, а «Кримський інжир / Qırım inciri» спонукав їх до цього.

Цього року на конкурс було подано 268 робіт: 237 оригінальних творів та 31 переклад. В рамках нової номінації “Есеїстика про Крим” було подано 20 робіт.

Серед конкурсантів є військові ЗСУ та багато переселенців (і внутрішніх, і тих, що поїхали за кордон). Конкурсні роботи були отримані з усіх регіонів України, включно з окупованими територіями (зокрема й новоокупованими), а також з інших країн: Польщі, Німеччини, Казахстану, Латвії, Італії, Великої Британії, Туреччини.