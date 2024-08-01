Марк Леві виклав безкоштовно книгу російською та подякував читачам з РФ "за відданість"

Відповідна інформація зʼявилася на офіційному сайті письменника.

Французький романіст Марк Леві, який написав книжку "Симфонія монстрів" про викрадення та депортацію в Росію українських дітей, оприлюднив безкоштовно переклад твору російською мовою. Головний герой книжки - 9-річний український хлопчик Валентин із села Рикове на півдні України.

Леві звернувся до російських читачів та подякував їм за відданість.

"Симфонія монстрів" доступна російською мовою у вигляді електронної книги. Ви можете завантажити її безкоштовно на всіх платформах. Дякую моїм російським читачам за вашу відданість", - написав письменник.

Він також пояснив, що написав "Симфонію монстрів", щоб всі, хто прочитають роман, не могли сказати, що не знали про злочини Росії.

"Своїх дідуся та бабусю по батьківській лінії я ніколи не бачив – вони загинули в Освенцимі. У юності, коли я питав своїх вчителів, як таке могли допустити, незмінно отримував у відповідь: "Ми нічого не знали". Почувши про масштабну, систематичну депортацію українських дітей, я вирішив написати про це роман. Тепер ті, хто його прочитають, не зможуть сказати: "Ми не знали", - наголосив Марк Леві.

Головна редакторка та співзасновниця "Видавництва Старого Лева", яке видасть роман українською, Мар'яна Савка у чаті з підписниками телеграм-каналу "Непозбувний книгочитун" прокоментувала ситуацію.

"Книга вже у друкарні. Я думаю, що українські читачі мають знати, що пишуть про нас іноземці. Він точно багато разів заявляв про підтримку України. Я його особисто бачила, справив враження нашого дуже палкого прихильника і хотів розказати про злочини Росії проти України усьому світу - зокрема про викрадення дітей. Він дуже популярний, має велику аудиторію у світі, на це теж зважала", - зазначила Савка.

Вона додала, що рішення автора викласти книгу у вільний доступ для російської аудиторії з українським видавництвом не обговорювалося. З іноземцями, зауважила Мар'яна Савка, - багато несподіванок.

"Ми його рішення не поділяємо і вже скерували звернення до правовласників з проханням забрати таку опцію на сайті автора. Сподіваємось на позитивну відповідь", - підкреслила видавниця.

Фото: скриншот з телеграм-каналу "Непозбувний книгочитун"