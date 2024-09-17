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Майлі Сайрус звинуватили в плагіаті через пісню Flowers, яка принесла їй "Ґреммі"

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2024 вiвторок
11:39
Культура На фото: Майлі Сайрус

Компанія Tempo Warner Records, яка придбала частину каталогу Бруно Марса, подала до суду на Майлі Сайрус, стверджуючи, що співачка скопіювала музику хіта артиста

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Про це пише Daily Mail.

Компанія Tempo Warner Records подала до суду на 31-річну співачку Майлі Сайрус за порушення авторських прав у її хіті Flowers 2023 року, який очолив чарти. Компанія стверджує, що артистка нібито скопіювала музику і слова хіта 2013 року When I Was Your Man 38-річного американського співака й автора пісень Бруно Марса.

З Майлі Сайрус судиться не сам артист, а Tempo Warner Records, оскільки компанія придбала частину каталогу Бруно Марса і отримала контроль над частиною авторських прав на пісню. 

У позові Tempo Music звинуватила Сайрус у навмисному копіюванні музики й слів When I Was Your Man в її пісні Flowers через значну схожість між двома піснями. Компанія стверджує, що Flowers має схожу мелодію та гармонію з попередньою піснею, як у куплетах, так і в приспіві. У позові йдеться, що прогресії акордів, використані в мелодії Сайрус, схожі на прогресії в пісні Марса, а деякі слова пісні подібні до тих, що були у When I Was Your Man.

Наголошується, що "беззаперечно, виходячи з комбінації та кількості подібностей між двома записами, Flowers не існувало б без When I Was Your Man".

Обидві пісні стали хітами і кожна досягла першого місця в чарті Billboard Hot 100. When I Was Your Man отримала номінацію як найкраща сольна поп пісня на 56-й щорічній церемонії вручення премії "Ґреммі" у 2014 році, але Flowers стала ще більш успішною. Ця пісня отримала нагороду "Пісня року", а також статуетку, на яку Марс був тільки номінований, -  "Найкраща сольна поп пісня". 

Tempo Music вимагає від Сайрус відшкодування збитків, хоча незрозуміло, чи вказана конкретна сума. Більше занепокоєння може викликати те, що компанія вимагає заборонити співачці та її лейблу розповсюджувати Flowers, що може призвести до видалення хіта з цифрових платформ і майбутніх фізичних версій її альбому Endless Summer Vacation 2023 року.

  • Американська поп-співачка Майлі Сайрус презентувала новий сингл Flowers, у якому співає про розлучення з актором Ліамом Гемсвортом та радіє тому, що може бути самою
Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
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