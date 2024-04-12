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MELOVIN запише дует з виконавицею гімну Євро-2012 співачкою Oceana

12 квітня, 2024 п'ятниця
13:10
Культура Меловін

Український музикант Костянтин Бочаров, більш відомий як MELOVIN, підтвердив, що готує до виходу дует з німецькою співачкою Oceana

Відповідне відео поширили в телеграм-каналі "МУЗВАР".

Співак MELOVIN дав концерт у Львові, під час якого підтвердив, що готує реліз з німецькою співачкою Oceana. Артистка, повне імʼя якої Океана Мальманн, працює в жанрах соул, реггі, хіп-хоп та фанк.

Oceana була обрана виконавицею офіційної пісні чемпіонату Європи з футболу, який відбувся в 2012 році в Польщі та Україні. Сингл Endless Summer увійшов до її альбому My House.

Разом з MELOVIN співачка Oceana запише дует All you need, який артист виконав у Львові. Синг вийде вже цього місяця.

На початку березня музикант заінтригував повідомленням про дует зі співачкою, натякнувши, що в її імені є літера N.

"На цьому фото не вистачає ще однієї фантастичної співачки, з якою вже незабаром наші голоси зійдуться у захопливу музичну подорож. Вам, впевнений, сподобається!", - анонсував MELOVIN.

У коментарях підписники припускали різні варіанти: від переможниць Євробачення Loreen та Netta до Oceana, яка підписана на Instagram співака.


 

Теги:
Євро-2012
музика
Шоу-бізнес
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