MELOVIN заявив, що не засуджує українців, які слухають російську музику

Про це він сказав у коментарі блогеру Богдану Беспалову для його YouTube-каналу.

Український музикант Костянтин Бочаров, більш відомий як MELOVIN, пояснив, чому не висловлює публічно обурення щодо українців, які слухають російську музику.

"Я розумію, що кожен сам вирішує, як йому жити й що йому слухати, з якими морально-етичними, взагалі базовими штуками жити. Для мене це не ок. Взагалі не ок. Для мене було ок перейти на українську мову і зрозуміти, що я був такий самий зросійщений одесит, як і всі одесити", - поділився артист.

Він уточнив, що вважає це особистою справою кожного, а людям радить зосередитись на собі та своїх діях. Те саме стосується і переходу на українську мову у спілкуванні.

"Травити людей за мову я не збираюся, я не з тих, хто буде кричати: "Чому не державною?!" Це ваша справа. Мені найголовніше, щоб люди розуміли, що треба починати лише з себе. Не оце шукати "а що на болотах? а що у когось?". Почніть з себе: не шукати зраду десь, а знайти зраду в собі", - наголосив MELOVIN.

Він додав, що подібні обговорення викликають хаос, хоч і вважає це "абсолютно зрозумілим".

Розмова стосувалася блогерки Анни Алхім, яка не приховує, що слухає російських артистів-путіністів, заперечуючи, що у такий спосіб спонсорує країну-агресорку. Вона відома чисельними скандальними заявами. Зокрема, вона назвала нацизмом вимогу розмовляти українською та заявила, що краще слухатиме путіністку Асті.

Раніше вона назвала жителів західних областей України "заводом деб**ів".