Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Оголосили довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2024 року

Оголосили довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2024 року

8 листопада, 2024 п'ятниця
15:47
Культура довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова

15 жовтня Український ПЕН завершив прийом зголошень на здобуття Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2024 року. Після аналізу поданих заявок на відповідність технічним і жанровим критеріям Премії члени Капітули оголосили довгий список номінантів

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер Премії.

До довгого списку Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики ввійшло дев’ять видань.

  1. Асєєв Станіслав, “Мельхіоровий слон або Людина, яка думала” (Чорна гора)
  2. Беспалов Максим, “У пошуках Єви” (Локальна історія)
  3. Буйських Юлія, "На захід від Бугу" (Видавництво 21)
  4. Зінченко Олександр , “Як українці зруйнували імперію зла” (Vivat)
  5. Лаюк Мирослав, "Бахмут" (Видавництво "Українер")
  6. Макаров Юрій, “Та невже! Книга особистих відкриттів” (Дух і Літера)
  7. Махно Василь, “Кури не літають” (Видавництво Старого Лева)
  8. Санченко Антон, “На чорноморській хвилі : 33 століття копаного моря” (Видавництво Богдан)
  9. Філоненко Борис, “Культура під тиском від ООО/ОООО” (ist publishing)

До складу Капітули Премії 2024 року входять: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олексій Панич, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера", Роман Веретельник, літературознавець, літературний критик, перекладач, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут Літератури), Ростислав Семків, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Оксана Хмельовська, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проєкту "Читомо", Андрій Бондар, письменник. есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Олександр Михед, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік.

За умовами Премії, короткий список номінантів на здобуття Премії буде опубліковано не пізніше 10 грудня. Оголошення лауреата традиційно відбудеться в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня. Тоді ж у рамках Премії вручатимуться Відзнака UA: Радіо Культура. Також за рішенням Капітули може вручатися спецвідзнака за внесок у розвиток та популяризацію есеїстики.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода має імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невіддільні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько (2013, "Одної і тої самої") та Андрій Портнов (2013, "Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець (2014, "Сполохи"), Олександр Бойченко (2015, "Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе (2016, "Чарунки долі"), Андрій Любка (2017, "Саудаде"), Володимир Єрмоленко (2018, "Плинні ідеології"), Діана Клочко (2019, "65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий (2020, "Культура принад і спротиву"), Андрій Бондар (2021, "Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин (2022, "Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення”).

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.

 

 

Теги:
Читайте також:
Замочування горіхів
Автор Крістіна Слончак
6 листопада, 2024 середа
Чому горіхи потрібно замочувати: користь, про яку ви навіть не підозрювали
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
Гривня, 1000 гривень, гроші
Автор Юлія Юліна
6 листопада, 2024 середа
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.32
    Продаж 45.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 листопада
16:24
Ексклюзив
Тонну м'яса закуповували з 18% води: Ярова про перевірку якості харчових продуктів для ЗСУ
16:02
OPINION
Демографічна стратегія: ні слова про робочі місця
16:00
Ігор Клименко
Очільник МВС Клименко назвав кількість поліцейських, які беруть участь у бойових діях
16:00
Генерал Дмитро Марченко
Генерал-майор Марченко звільнився зі служби: наразі він проходить лікування
15:47
Маріо Драґі
У ЄС закликали до термінової реформи економіки блоку після перемоги Трампа
15:43
Оновлено
У Херсоні та в області внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей
15:32
Ексінженер, який під час окупанції Купʼянська транслював телеканали РФ, отримав 11 років за ґратами
15:32
У Києві 7 листопада ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, де живе пані посол Естонії
15:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:16
Україна ЄС
Європейська рада продовжила навчальну місію для українських військових ще на 2 роки
15:13
Інтерв’ю
Павел Коваль, депутат Сейму Польщі
Трамп схилиться перед Путіним? Це нісенітниця, - польський депутат Павло Коваль
15:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Ворог просувається до 2 км у день: майор запасу НГУ Гетьман про Донецький напрямок
15:04
Оновлено
Наслідки атаки у Києві
Нічна атака РФ: у Києві є постраждалі, в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл
14:46
Вийшов перший тизер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі
14:44
загиблі військові
Україна повернула тіла 563 полеглих військових
14:44
Вимагали гроші в чоловіків під виглядом працівників ТЦК: на Одещині затримали підозрюваних
14:33
Оновлено
російські терористи обстріляли Харків
Росія вдарила КАБами по Харкову: є руйнування та постраждалі. Фото
14:15
Тренінгова система UNITS
Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну тренінгову систему UNITS
14:04
OPINION
Де мир за 24 години? Хто відповідатиме за війну в Україні в адміністрації Трампа
14:03
село Гурівське
На Одещині село Першотравневе перейменували на честь ГУР
13:55
Оновлено
ізраїльські футбольні вболівальники в Амстердамі
Масові напади на футбольних фанів з Ізраїлю в Амстердамі: є поранені, затримали 62 людей
13:50
Жозеп Боррель
Аби обговорити подальшу підтримку: Боррель анонсував візит до України
13:44
Андре Тан і блогерка-мільйонниця Люда з Голлівуду презентували спільну колекцію одягу
13:28
хакер
Проросійські хакери збільшили кількість кібератак після відправлення військ КНДР до РФ, - Сеул
13:14
Оновлено
Масований удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 10, у місті оголошено День жалоби
13:03
Для впровадження реформ у сфері енергетичної та кліматичної політики: в Україні запрацював Офіс зеленого переходу
12:57
осінь
Практично без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
12:39
В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату, вилучено "товару" на 20 млн грн
12:27
хімічна атака дим смог
Через повномасштабну війну викиди вуглекислого газу в Україні зросли на 180 млн тонн, - Міндовкілля
12:25
НАТО, Трамп
Ера Трампа: міжнародний огляд КБФ
12:22
Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн
12:20
Ексклюзив
Володимир Путін
Головна ціль Путіна - це зняття санкцій, - політичний експерт Денисенко
12:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Путін на Валдаї канючить розмову з Трампом
11:59
Вогонь, пожежа
Дрони атакували НПЗ в російському Саратові, спалахнула пожежа. За атакою стоїть ГУР, - ЗМІ
11:44
Смерть Ліама Пейна з One Direction: в Аргентині заарештували трьох людей
11:37
собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних.
8 листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Безтілесних: що робити не можна і які традиції цього дня
11:21
ЗСУ
На Курщині росіяни не припиняють інтенсивних штурмів та авіаударів з глибини своєї території
11:17
тарифи
Тарифи на газ, опалення й гарячу воду залишаться незмінними у 2024-2025 році, – прогноз НБУ
11:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:58
В Австралії очільники штатів і територій підтримали обмеження доступу до соцмереж для дітей, молодших за 16 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV