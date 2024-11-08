Оголосили довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2024 року

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До довгого списку Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики ввійшло дев’ять видань.

Асєєв Станіслав, “Мельхіоровий слон або Людина, яка думала” (Чорна гора) Беспалов Максим, “У пошуках Єви” (Локальна історія) Буйських Юлія, "На захід від Бугу" (Видавництво 21) Зінченко Олександр , “Як українці зруйнували імперію зла” (Vivat) Лаюк Мирослав, "Бахмут" (Видавництво "Українер") Макаров Юрій, “Та невже! Книга особистих відкриттів” (Дух і Літера) Махно Василь, “Кури не літають” (Видавництво Старого Лева) Санченко Антон, “На чорноморській хвилі : 33 століття копаного моря” (Видавництво Богдан) Філоненко Борис, “Культура під тиском від ООО/ОООО” (ist publishing)

До складу Капітули Премії 2024 року входять: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олексій Панич, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера", Роман Веретельник, літературознавець, літературний критик, перекладач, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут Літератури), Ростислав Семків, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Оксана Хмельовська, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проєкту "Читомо", Андрій Бондар, письменник. есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Олександр Михед, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік.

За умовами Премії, короткий список номінантів на здобуття Премії буде опубліковано не пізніше 10 грудня. Оголошення лауреата традиційно відбудеться в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня. Тоді ж у рамках Премії вручатимуться Відзнака UA: Радіо Культура. Також за рішенням Капітули може вручатися спецвідзнака за внесок у розвиток та популяризацію есеїстики.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода має імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невіддільні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько (2013, "Одної і тої самої") та Андрій Портнов (2013, "Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець (2014, "Сполохи"), Олександр Бойченко (2015, "Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе (2016, "Чарунки долі"), Андрій Любка (2017, "Саудаде"), Володимир Єрмоленко (2018, "Плинні ідеології"), Діана Клочко (2019, "65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий (2020, "Культура принад і спротиву"), Андрій Бондар (2021, "Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин (2022, "Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення”).

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.