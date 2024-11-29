Підприємець Джастін Сан зʼїв банан з артроботи "Комік" Мауріціо Каттелана, який купив за $6,2 млн
Криптопідприємець Джастін Сан, який нещодавно на аукціоні придбав роботу "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана - банан, приклеєний скотчем до стіни, - зʼїв фрукт
Про це пише The Guardian.
Засновник криптовалютної платформи TRON Джастін Сан, який минулого тижня на аукціоні Sotheby’s за $6,2 млн купив витвір концептуального мистецтва "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана, зʼїв артроботу.
Купивши сертифікат автентичності, а також докладні інструкції щодо демонстрації роботи, Сан пообіцяв, що зʼїсть витвір мистецтва. Криптовалютний підприємець виконав обіцянку. В одному з найдорожчих готелів Гонконгу 34-річний Сан перед десятками журналістів і впливових людей виголосив промову, в якій назвав роботу "культовою", провів паралелі між концептуальним мистецтвом і криптовалютою і з’їв банан.
"Це набагато краще, ніж інші банани. Це справді дуже добре", - сказав Сан.
Він поділився, що відчув недовіру в перші 10 секунд після того, як виграв аукціон. Тоді він вирішив, що з’їсть банан.
"З’їдання його на пресконференції також може стати частиною історії твору мистецтва", — додав підприємець.
Кожен із відвідувачів п’ятничного заходу отримав рулон клейкої стрічки та банан як сувенір.
"У кожного є банан, щоб з’їсти", — поділився Сан.
Твір мистецтва став феноменом, коли був уперше представлений громадськості у 2019 році на Art Basel Miami Beach.
Робота "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана, Фото: Sothebys.com
"Комік" привернув стільки уваги, що роботу довелося прибрати з поля зору. Вона існує в трьох екземплярах, які були продані за ціною від $120 тис. до $150 тис.
Sotheby's називає Кеттелана "одним із найяскравіших провокаторів сучасного мистецтва". Як пояснює Bloomberg, у мистецтві цінність ніколи не випливала лише з матеріалів. Так, картина Пікассо — це лише пігмент на полотні, а "Давид" Мікеланджело — це лише шматок каменю. "Комік" переосмислює роль митця у цінності твору мистецтва.
Роботу "Комік" інтерпретують як коментар художника про абсурдність самого артринку.
- Джастін Сан запропонував $5,2 млн, а ще близько $1 млн Сан заплатив як збори аукціонного дому/
- Актуальне
- Важливе