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Пограбування українських музеїв росіянами може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової, - генпрокурор Костін

4 липня, 2024 четвер
17:29
Культура Генеральний прокурор України Андрій Костін

За словами генпрокурора Андрія Костіна, міжнародні мистецтвознавці вважають, що пограбування росіянами українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової війни

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Про це Костін розповів на конференції "Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті: нові виклики та досвід України", повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

Він розповів, що загалом з початку російського повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано, пошкоджено або розграбовано понад 1080 культурних та історичних пам'яток. 

"З 2022 року злочини агресора проти української культурної спадщини стали ще більш масованими та зухвалими. Ворог вчиняє масштабні та систематичні напади, руйнування та пограбування української спадщини. Вони не виправдані жодною військовою необхідністю та не є випадковими. Вони є хрестоматійними прикладами воєнних злочинів", - сказав генпрокурор. 

Костін наголосив, що світ став свідком захоплення об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Криму, невибіркових обстрілів архітектурних ансамблів Одеси та Львова, знищення ракетними ударами музеїв Сковороди та Шухевича, розграбування музеїв у Херсоні та Маріуполі, обстрілів релігійних пам'яток у Харкові та Одесі. Крім того, на окупованих територіях РФ проводить русифікацію, забороняє українську освіту та знищує українські підручники з історії. 

"Міжнародні мистецтвознавці кажуть, що пограбування російськими окупантами українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів нацистського пограбування Європи у Другій світовій війні. Масовий характер цих злочинів дозволяє розглядати їх як злочини проти людяності. А той факт, що вони є частиною ширшої системної кампанії знищення українського народу, як елемент злочину геноциду", - розповів він. 

Генпрокурор вказав, що росіяни не лише системно знищують об'єкти культурної спадщини України та руйнують їх, вони також системно щодня вбивають українців та викрадають українських дітей. На думку Костіна, такі дії РФ покликані лишити Україну історії і минулого. 

"Злочин геноциду має бути доведений і ті, хто його організували, мають бути покарані. На це спрямовані зусилля не тільки української правоохоронної системи, з цим ми працюємо спільно з нашими міжнародними партнерами", - наголосив він. 

Генпрокурор розповів, що для ефективного розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з воєнними злочинами Росії було створено спеціалізований підрозділ: наразі він здійснює процесуальне керівництво у 70 кримінальних провадженнях, які мають комплексний характер. 

Разом з тим, Україна посилює співпрацю щодо розслідування цих злочинів з українськими державними інституціями, міжнародними партнерами та громадськими організаціями. До платформи, утвореної в рамках міжнародної ради експертів при Офісі генпрокурора, уже долучилися десятки організацій, які допомагають Україні в розслідуванні злочинів.

  • 4 липня стало відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику, який у травні 2022 року віддав наказ атакувати Національний музей Григорія Сковороди на Харківщині. 
Теги:
Україна
Росія
ЮНЕСКО
Війна з Росією
окуповані території
Офіс генпрокурора
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