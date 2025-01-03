Полтавський музикант Мирослав Щербак закликав убивати працівників ТЦК і поліції, а потім перепросив. Його колеги відреагували

Відео Щербак оприлюднив в instagram.

1 січня музикант полтавського гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак закликав вбивати представників ТЦК.

Фото: X @poltavazmist

"Обов'язок кожного українця – вбити представника ТЦК. Нас не повинно цікавити, у формі він чи без. Так само як ми не повинні шукати "хороших рускіх". Ми не повинні шукати хороших ТЦК, - написав Щербак і додав: - Досить ТЦК. Смерть у***кам".

Він продовжив, що йому набридло чекати, а сам він "готовий вбивати".

"Смерті заслуговує кожен представник ТЦК і поліції", - наголосив музикант.

Далі він пояснював, чому, на його думку, слід вбивати працівників ТЦК і поліції, називаючи такий злочин "честю".

У відповідь на такі сторіс гурт Burned Time Machine оприлюднив допис, в якому заявив, що не підтримує висловлювання гітариста. Проте його заяви музиканти бенду назвали помилками, а сам Щербак, на думку учасників Burned Time Machine заслуговує на другий шанс. Згодом вони оновили свою заяву.

"Наразі робота з цим учасником припинена. Гурт не має нести відповідальність за дії та тези, які ми не поділяємо", - додали в дописі Burned Time Machine.

Сам Щербак записав відеозвернення, в якому перепросив у представників ТЦК та працівників поліції, "які гідно виконують свою роботу".

"Я скажу, мені страшно. Під тиском останніх новин, тиском моєї соціальної бульбашки, яку я, звісно ж, сам собі створив, у мене склалося відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я вс**вся. Чи думаю я так насправді? Абсолютно ні. Що я думаю на цей момент? Насправді це те, що нам, як завжди, треба об'єднуватися для того, щоб протистояти нашому ворогу - Росії", - заявив музикант.

Він додав, що абсолютно точно заслуговує на весь той хейт, який наразі несеться на його адресу.

"При тому я хочу наголосити ще раз, що ми повинні бути єдині. У нас не повинно бути таких деструктивних думок у суспільстві", - підсумував музикант.

Він також пообіцяв конвертувати вподобайки під дописом у допомогу ЗСУ: за кожен лайк - 1 грн. Наразі його відеозвернення вподобали 244 людини.