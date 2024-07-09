"Припустився помилок": автор книги про Голодомор Огієнко відреагував на звинувачення у плагіаті

Про це він повідомив у facebook.

Український історик, колишній працівник Українського інституту національної пам’яті Віталій Огієнко прокоментував звинувачення у плагіаті на свою адресу, які минулого тижня оприлюднила викладачка радянської історії в Кембридзькому університеті Дарія Маттінглі. Вона заявила, що виявила в його книжці "Голодомор. Історія неусвідомленої травми" свої вже опубліковані ідеї, припущення, концептуальні підходи і навіть цілі речення без посилання.

"Лектор європейської історії університету Чічестера Дарія Маттінглі мене звинуватила у плагіаті. Це – серйозне звинувачення людини, яка займається інтелектуальною працею, що має наслідки. Я взяв невелику паузу для того, щоб оцінити ситуацію, а також глибше проаналізувати мою працю, зокрема і в контексті звинувачень Дарії. Моя попередня думка полягає у тому, що в процесі підготовки цього проєкту я допустився кількох помилок у його оформленні та помилок, пов'язаних із недостатньо скрупульозним оформленням наукового апарату цього популярного проєкту, які не тотожні плагіату", - заявив Огієнко.

Він зазначив, що попри це, налаштований на діалог.

"Я готовий конструктивно і спокійно обговорити із Дарією ситуацію, яка склалася. Сподіваюся, вона відреагує на цю пропозицію позитивно, і разом ми дійдемо прийнятного рішення", - наголосив історик.

Він також повідомив, що через цю ситуацію презентацію книжки "Голодомор: історія неусвідомленої травми" 9 липня проводити не будуть, "оскільки спершу треба зʼясувати ті питання, які у своєму дописі підняла пані Маттінглі".

У коментарях під власним дописом він додав, що конкретні відповіді на всі порушені питання надасть найближчими днями, а поки попросив утриматися від емоційних коментарів.

Раніше Дарія Маттінглі у facebook розповіла, що отримала книжку Огієнка на рецензію та виявила в ній плагіат. Вона також навела порівняльну таблицю, де вказала приклади збігів у текстах своїх робіт та Віталія Огієнка.

У видавництві прокоментували ситуацію, повідомивши, що зʼясовують деталі ситуації.