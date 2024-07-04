Викладачка Кембридзького університету Маттінглі звинуватила автора книги про Голодомор Огієнка у плагіаті

Про це Дарія Маттінглі повідомила у facebook.

Видавництво "Віхола" цього року видало книжку українського історика, колишнього працівника Українського інституту національної пам’яті Віталія Огієнка "Голодомор. Історія неусвідомленої травми". Проте у ній виявили плагіат.

Як зазначила викладачка радянської історії в Кембридзькому університеті Дарія Маттінглі, вона отримала книжку Огієнка на рецензію.

"У розділі про призвідців Голодомору на місцях я побачила свої вже опубліковані ідеї, припущення, концептуальні підходи, і навіть цілі речення без посилання на мене. Спочатку я не вірила своїм очам! У книзі є плагіат робіт Наталії Романець й Оксани Кісь. Я у прекрасній компанії", - написала Маттінглі.

Вона уточнила, що звернулася до автора з цього питання. У відповідь вона отримала "безліч виправдань – від "мені ніхто не підказав" і "такий формат книги", до "але Вас згадано у списку" загальної літератури до розділу і "я завжди так дивно пишу". Маттінглі наголосила, що автор "Голодомору. Історія неусвідомленої травми" дорікнув їй у тому, що вона не погодилася раніше написати анотацію на книжку, що, на думку Огієнка, запобігло б такій ситуації зараз.

"Потім пішли повідомлення "давайте домовимося" і просто пасивно-агресивні про те, що я обрала не ту людину для "політизації" і він мене не боїться тощо. Я не відповіла на жодне повідомлення. Я вирішила прочитати інші роботи автора, щоб перевірити, чи не сталася прикра помилка. У своєму розділі до чудової колективної праці "Радянське "я" і радянське "ми" між ідеологією і реальністю" автор розглядає, як стаханівський рух був частиною політики упокорення на прикладі Марії Демченко, Надії Заглади і Паші Ангеліної. Саме цих стахановок беру за приклад у своїх статтях і виступах про призвідниць і докторській дисертації. Можливо, це збіг. Так само збігаються більшість джерел, якими я послуговуюсь, і використовує пан Огієнко", - зауважила викладачка Кембридзького університету.

Вона також навела порівняльну таблицю, де вказала приклади збігів у текстах своїх робіт та Віталія Огієнка.

Фото: facebook Дарії Маттінглі

Фото: facebook Дарії Маттінглі

"Плагіат – це не політизація. Плагіат - це плагіат. Одразу після неприємного "відкриття" мене підтримали українські колеги і це важливо для мене. Дякую. Це також свідчить, що плагіат вже не толерується", - додала Маттінглі.