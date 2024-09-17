"Реал Мадрид" скасував усі концерти на своєму стадіоні через скарги на шум після шоу Тейлор Свіфт та Karol G

Про це пише The Guardian.

Стадіон "Сантьяго Бернабеу", другий за місткістю стадіон Іспанії, найбільш відомий як домашня арена футбольного клубу "Реал Мадрид". Після 5-річного ремонту вартістю 900 млн євро навесні та влітку цього року стадіон прийняв низку гучних концертів, зокрема Тейлор Свіфт, Луїса Мігеля та Karol G.

І якщо концерти порадували фанатів артистів, то місцевих жителів вони довели до відчаю. Зокрема вони жалілися на рівень звуку, що значно перевищує допустимі норми, завершення шоу після опівночі, на фанатів, які продовжували святкування в місцевих парках, пʼяних людей, які мочаться на вулиці, та на блокування доріг у житлових кварталах. Група мешканців, яка представляє інтереси тих, хто живе навколо стадіону, розпочала судовий позов проти винних, включаючи місцеву владу Мадрида.

У своїй заяві футбольний клуб наголосив, що вирішив переглянути розклад концертів.

"ФК "Реал Мадрид" оголошує, що ми вирішили тимчасово перенести свій захід і концертну програму на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Це рішення є частиною комплексу заходів, які вживає клуб, щоб забезпечити сувору відповідність концертів конкретним муніципальним нормам", - заявили представники клубу.

Попри запровадження звукоізоляційних заходів, деяким організаторам і промоутерам все ще було важко дотримуватись норм ради щодо шуму, йдеться у заяві.

Повідомляється, що концерти іспанських виконавців Деллафуенте та Айтани, заплановані на листопад і грудень, будуть перенесені, як і концерти Лоли Індіго в березні наступного року. Концерт K-pop у жовтні скасовано.

У клубі заявили, що все ще планують велику кількість шоу та заходів, щоб максимально використати оновлений стадіон, але додали, що "Реал Мадрид" продовжуватиме співпрацю з регіональним урядом Мадрида та міською радою Мадрида, щоб "діяльність стадіону відповідала його зобов’язанням перед містом Мадрид і була корисною для навколишнього середовища".



