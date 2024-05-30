Росіяни вкрали пісню ексучасника "ТНМК" Ділі, яку він присвятив доньці

Про це музикант повідомив в instagram.

Український композитор, продюсер і співак, колишній учасник гурту "Танок на майдані Конго" Едуард Приступа, більш відомий як Діля, повідомив, що росіяни порушили авторські права на його пісню. Ідеться про композицію Ma fille je t'aime французькою мовою, яку музикант написав для своєї доньки.

На російському інтернет-ресурсі у вільному доступі розмістили колискову Ділі, яку також можна вивантажити з платформи.

"Орки не тільки розграбували мою квартиру в Гостомелі і рознесли в хлам, зруйнували моє життя, як і життя мільйонів українців. Вони не тільки вбили мою матір, бо їм мало. Вони ще і ганебно вкрали мою франкомовну колискову, яку я присвятив своїй донечці", - написав музикант.

Він уточнив, що Ma fille je t'aime на російському майданчику до того ж позначена "найганебнішим висловом" - "русская поп музика".



Це далеко не перший випадок, коли Росія краде українську музику. У березні 2024 року стало відомо, що росіяни незаконно розмістили треки Христини Соловій на своїх платформах, зокрема на "Яндекс Музыка" та "VK Музыка". Українська співачка зазначила, що всі доступні композиції - піратські публікації, на поширення яких вона не давала згоди і з яких не отримує жодного прибутку.

У грудні 2023 року фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, представила у Москві льодове шоу за оповіданням Миколи Гоголя, використавши українську музику, зокрема і пісні Соловій. Українська артистка назвала це апропріацією (присвоєнням) культурної спадщини українців та наголосила, що готується судитися з Навкою за порушення авторських прав.

