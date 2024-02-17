Рятуючи товариша, на війні загинув художник з Одеси Михайло Муха

Про це повідомив викладач театрально-художнього професійного коледжу Борис Володимирський.

"Загинув на фронті мій давній учень в Одеському театрально-мистецькому училищі Михайло Муха, світла, щира, талановита людина. Загинув, рятуючи пораненого товариша", - написав він.

Він додав світлину з дописом: "Світла пам'ять Мишкові та надія на відплату агресорам! На знімку Михайло Муха зі своєю дружиною Женею Макієнко, теж моєю ученицею".

Довідково. Михайло Муха 1994 року закінчив Одеський театрально-художній професійний коледж (тоді училище). Працював художником-бутафором в Одесі та Києві, зокрема у столичній кіностудії імені Олександра Довженка.

Фото: facebook Борис Володимирський