Рятуючи товариша, на війні загинув художник з Одеси Михайло Муха
На війні, рятуючи пораненого товариша, загинув одеський художник, скульптор і бутафор Михайло Муха
Про це повідомив викладач театрально-художнього професійного коледжу Борис Володимирський.
"Загинув на фронті мій давній учень в Одеському театрально-мистецькому училищі Михайло Муха, світла, щира, талановита людина. Загинув, рятуючи пораненого товариша", - написав він.
Він додав світлину з дописом: "Світла пам'ять Мишкові та надія на відплату агресорам! На знімку Михайло Муха зі своєю дружиною Женею Макієнко, теж моєю ученицею".
Довідково. Михайло Муха 1994 року закінчив Одеський театрально-художній професійний коледж (тоді училище). Працював художником-бутафором в Одесі та Києві, зокрема у столичній кіностудії імені Олександра Довженка.
Фото: facebook Борис Володимирський
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