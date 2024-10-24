Як змінилися умови вручення повісток та оскарження штрафів ТЦК: пояснення адвоката

Про зміни й про те, як можна оскаржити штрафи ТЦК , в ефірі Еспресо розповів Дмитро Кушнаренко, адвокат Адвокатського об'єднання "Актум".

Коли повістка вважається врученою, а особа – поінформованою

"Відтепер змінилися, і до того ж радикально змінилися, порядки вручення повісток і факту належного повідомлення особи. Тепер, коли поштове відділення отримує повістки від ТЦК, саме листи з повістками, протягом трьох днів вони здійснюють належне повідомлення особи. Яким чином? Це може бути смс-оповіщення оператором поштового зв'язку, це може бути просто залишення конверта в поштовій скриньці або особисте вручення. З цього моменту слід відраховувати 3 дні, і тоді особу вважають належним чином поінформованою", - розповів адвокат.

Окрім того, Кабмін ухвалив постанову №1134, якою змінив строки прибуття в ТЦК із 14 днів на 7 та 10. Так, через сім днів особа має прибути, якщо вона проживає в обласному центрі, і протягом 10 днів – якщо вона проживає в іншому населеному пункті області.

"Ми маємо розуміти, що держава надрукувала 900 тис. цих повісток, витратила на це кошти, і в такому разі не реалізувати свій план вона в принципі не може апріорі", - зазначив Дмитро Кушнаренко.

Відповідальність за неприбуття до ТЦК

За словами адвоката, в разі якщо людина ігнорує повістку і не з’являється до ТЦК, до неї можуть застосувати механізм адміністративного порушення за ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). При цьому експерт наголосив: відповідальність настає не за неотримання або відмову від отримання повістки, а саме за неприбуття до ТЦК у визначені постановою Кабміну строки.

Якщо ж у людини є поважні причини для неотримання повістки, потрібно обов'язково поінформувати ТЦК про наявність такої поважної причини, надіславши Укрпоштою цінним листом з описом вкладення своє роз’яснення. Таке вчасне повідомлення допоможе оскаржити штраф, розмір якого в особливий період становить від 17 до 25500 грн, або інші механізми та процеси щодо притягнення громадянина до адмінвідповідальності. Йдеться зокрема про арешт рахунків, позбавлення права керування авто тощо.

"Оскаржити постанову можна через суд, заручившись допомогою фахових юристів… Оскаржувати ці постанови можна протягом 10 днів до загальних місцевих судів, проте в порядку Кодексу адміністративного судочинства України, де зазначати обставини, підстави й таке інше", - наголосив Дмитро Кушнаренко.

"Крім того, хочу зауважити: якщо особа пропускає цей десятиденний термін, разом зі скаргою на постанову про адміністративне правопорушення вона зобов'язана подавати клопотання про поновлення строків на оскарження", - додав він.

Підстави для оскарження адміністративної відповідальності

Передусім потрібно отримати копію постанови про адмінпорушення. Проте бажано це робити за допомогою супроводу адвоката в ТЦК, оскільки особистий візит правопорушника до територіального центру комплектування стане підставою для його залишення в приміщенні ТЦК та СП.

За словами адвоката, загалом суди оперативно розглядають зазначену категорію справ і, враховуючи суттєві порушення або відсутність підстав притягнення особи до відповідальності, задовольняють ці скарги.

Перевірити, чи накладено на людину штраф, можна в Державному реєстрі боржників України за своїм реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Які обмеження накладають на оштрафовану особу

Якщо на громадянина накладено штраф, з цього моменту в неї виникають певні обмеження.

Коли постанова про адміністративне правопорушення надійшла до Державної виконавчої служби, не пізніше ніж на наступний день державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. З цього моменту правопорушника вносять до Реєстру боржників України. З метою примусового стягнення штрафу держвиконавець має право накладати арешти на рахунки та здійснювати примусове стягнення коштів у випадку наявності їх на рахунках. Окрім того, особу, відносно якої здійснюють виконавче провадження, позбавляють можливості продавати або відчужувати майно, яке підлягає нотаріальному завіренню або перереєстрації через органи МВС.